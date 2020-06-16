270 E 27th St

Amenities
800sf, RENOVATED TRUE 2BDR, DOORMAN, GYM, GARDEN - Property Id: 217739
EASY APPROVAL!!
800SF TRUE 2BDR, RENOVATED, DOORMAN, GYM, OUTDOOR SPACE, ELEVATOR
EASY APPROVAL!!
VERY SPACIOUS TRUE 2BDR APARTMENT
KING SIZE BEDROOMS, VERY LARGE LIVING ROOM+DINING AREA
GREAT NATURAL SUNLIGHT.
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP, BREAKFAST BAR
MARBLE BATHROOM
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE!
FULL TIME DOORMAN, FITNESS CENTER, OUTDOOR SPACE, ELEVATOR, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, VALET SERVICE, PARKING.
$1000 SECURITY DEPOSIT
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Property Id 217739
(RLNE5859456)