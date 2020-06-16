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270 E 27th St
Last updated June 15 2020 at 5:22 PM

270 E 27th St

270 East 27th Street · (917) 530-8943
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Location

270 East 27th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1 bath, $3780 · Avail. now

$3,780

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2 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
doorman
elevator
gym
on-site laundry
parking
valet service
800sf, RENOVATED TRUE 2BDR, DOORMAN, GYM, GARDEN - Property Id: 217739

EASY APPROVAL!!
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$1000 SECURITY DEPOSIT

PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/217739
Property Id 217739

(RLNE5859456)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 270 E 27th St have any available units?
270 E 27th St has a unit available for $3,780 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 270 E 27th St have?
Some of 270 E 27th St's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 270 E 27th St currently offering any rent specials?
270 E 27th St isn't currently offering any rent specials.
Is 270 E 27th St pet-friendly?
No, 270 E 27th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 270 E 27th St offer parking?
Yes, 270 E 27th St does offer parking.
Does 270 E 27th St have units with washers and dryers?
No, 270 E 27th St does not offer units with in unit laundry.
Does 270 E 27th St have a pool?
No, 270 E 27th St does not have a pool.
Does 270 E 27th St have accessible units?
No, 270 E 27th St does not have accessible units.
Does 270 E 27th St have units with dishwashers?
Yes, 270 E 27th St has units with dishwashers.
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