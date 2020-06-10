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264 West 87th Street
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

264 West 87th Street

264 West 87th Street · (646) 577-5982
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264 West 87th Street, New York, NY 10024
Upper West Side

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walk in closets
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walk in closets
Property Amenities
West 87th Street, Manhattan, New York, NY 10024 - 0 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. Pets: allowed. STUNNING STUDIO ON W87 ++ PRIME UPPER WEST SIDE ++ NEAR TRAINS ++ GREAT SPACE ++ ELEV/LAUN ++ WALK IN CLOSET ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLS ++ BRIGHT N SUNNY APT ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 18-Jun-20 / ID 3522816 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 264 West 87th Street have any available units?
264 West 87th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 264 West 87th Street currently offering any rent specials?
264 West 87th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 264 West 87th Street pet-friendly?
No, 264 West 87th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 264 West 87th Street offer parking?
No, 264 West 87th Street does not offer parking.
Does 264 West 87th Street have units with washers and dryers?
No, 264 West 87th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 264 West 87th Street have a pool?
No, 264 West 87th Street does not have a pool.
Does 264 West 87th Street have accessible units?
No, 264 West 87th Street does not have accessible units.
Does 264 West 87th Street have units with dishwashers?
No, 264 West 87th Street does not have units with dishwashers.
Does 264 West 87th Street have units with air conditioning?
No, 264 West 87th Street does not have units with air conditioning.
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