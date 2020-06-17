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239 East 83rd Street
Last updated June 16 2020 at 8:46 PM

239 East 83rd Street

239 East 83rd Street · (646) 577-5982
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239 East 83rd Street, New York, NY 10028
Upper East Side

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Amenities

hardwood floors
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
East 83rd Street, Manhattan, New York, NY 10028 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. No pets allowed. SPLENDID 1BR ON E80'S ++ PRIME UPPER EAST SIDE ++ 2ND AVE SUBWAY ++ GREAT SPACE++ BRIGHT N SUNNY ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ WALK-IN-CLOSET ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 16-Jun-20 / ID 3522830 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 239 East 83rd Street have any available units?
239 East 83rd Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 239 East 83rd Street currently offering any rent specials?
239 East 83rd Street isn't currently offering any rent specials.
Is 239 East 83rd Street pet-friendly?
No, 239 East 83rd Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 239 East 83rd Street offer parking?
No, 239 East 83rd Street does not offer parking.
Does 239 East 83rd Street have units with washers and dryers?
No, 239 East 83rd Street does not offer units with in unit laundry.
Does 239 East 83rd Street have a pool?
No, 239 East 83rd Street does not have a pool.
Does 239 East 83rd Street have accessible units?
No, 239 East 83rd Street does not have accessible units.
Does 239 East 83rd Street have units with dishwashers?
No, 239 East 83rd Street does not have units with dishwashers.
Does 239 East 83rd Street have units with air conditioning?
No, 239 East 83rd Street does not have units with air conditioning.
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