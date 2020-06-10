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207 West 20th Street
Last updated June 15 2020 at 7:50 AM

207 West 20th Street

207 West 20th Street · (646) 577-5982
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207 West 20th Street, New York, NY 10011
Chelsea

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walk in closets
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walk in closets
Property Amenities
West 20th Street, Manhattan, New York, NY 10011 - 0 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. Pets: allowed. STUDIO ON W20 ++ PRIME CHELSEA ++ NEAR TRAINS ++ GREAT SPACE++ WALK IN CLOSET ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLS ++ BRIGHT N SUNNY APT ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 15-Jun-20 / ID 3522829 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 207 West 20th Street have any available units?
207 West 20th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 207 West 20th Street currently offering any rent specials?
207 West 20th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 207 West 20th Street pet-friendly?
No, 207 West 20th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 207 West 20th Street offer parking?
No, 207 West 20th Street does not offer parking.
Does 207 West 20th Street have units with washers and dryers?
No, 207 West 20th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 207 West 20th Street have a pool?
No, 207 West 20th Street does not have a pool.
Does 207 West 20th Street have accessible units?
No, 207 West 20th Street does not have accessible units.
Does 207 West 20th Street have units with dishwashers?
No, 207 West 20th Street does not have units with dishwashers.
Does 207 West 20th Street have units with air conditioning?
No, 207 West 20th Street does not have units with air conditioning.
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