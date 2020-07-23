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200 E 27th St 19H
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

200 E 27th St 19H

200 East 27th Street · (917) 530-8943
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Location

200 East 27th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit Unit 19H · Avail. now

$6,700

4 Bed · 2 Bath · 1350 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
dogs allowed
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
doorman
elevator
gym
on-site laundry
valet service
GORGEOUS TRUE, XL 4BDR 2BATH DOORMAN,GYM,OUTDOOR - Property Id: 200805

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014600201
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/200-e-27th-st-new-york-ny-unit-19h/200805
Property Id 200805

(RLNE5944398)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 200 E 27th St 19H have any available units?
200 E 27th St 19H has a unit available for $6,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 200 E 27th St 19H have?
Some of 200 E 27th St 19H's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 200 E 27th St 19H currently offering any rent specials?
200 E 27th St 19H is not currently offering any rent specials.
Is 200 E 27th St 19H pet-friendly?
Yes, 200 E 27th St 19H is pet friendly.
Does 200 E 27th St 19H offer parking?
No, 200 E 27th St 19H does not offer parking.
Does 200 E 27th St 19H have units with washers and dryers?
No, 200 E 27th St 19H does not offer units with in unit laundry.
Does 200 E 27th St 19H have a pool?
No, 200 E 27th St 19H does not have a pool.
Does 200 E 27th St 19H have accessible units?
No, 200 E 27th St 19H does not have accessible units.
Does 200 E 27th St 19H have units with dishwashers?
Yes, 200 E 27th St 19H has units with dishwashers.
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