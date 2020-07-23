200 E 27th St 19H

Amenities
GORGEOUS TRUE, XL 4BDR 2BATH DOORMAN,GYM,OUTDOOR - Property Id: 200805
VERY SPACIOUS, FULLY RENOVATED BRAND NEW 4 BDR 2 BATH IN A FULL SERVICE DOORMAN BUILDING
KING AND QUEEN SIZE BEDROOMS, LARGE LIVING ROOM, GREAT NATURAL SUNLIGHT.
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP AND FULL APPLIANCES
LARGE MARBLE BATHROOMS
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE!
FULL TIME DOORMAN, FITNESS CENTER, OUTDOOR SPACE, ELEVATOR, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, VALET SERVICE.
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014600201
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Property Id 200805
(RLNE5944398)