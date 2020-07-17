All apartments in New York
Find more places like 166 E 34, NEW YORK 21B.
How many bedrooms do you need?
Home
/
New York, NY
/
166 E 34, NEW YORK 21B
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

166 E 34, NEW YORK 21B

166 East 34th Street · (917) 530-8943
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
New York
See all
Kips Bay
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Luxury Places
See all

Location

166 East 34th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 21B · Avail. now

$4,350

2 Bed · 2.5 Bath · 1200 sqft

Report This Listing

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
dogs allowed
parking
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
doorman
elevator
gym
on-site laundry
parking
valet service
TRUE. HUGE 2 BDR 2B, NEWLY RENOVATED, DOORMAN/GYM - Property Id: 202177

VERY SPACIOUS, FULLY RENOVATED BRAND NEW 2 BDR 2.5 BATH IN A FULL SERVICE DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF MURRAY HILL
KING SIZE BEDROOMS, VERY LARGE LIVING ROOM, GREAT NATURAL SUNLIGHT AND VIEWS
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP AND FULL APPLIANCES
LARGE MARBLE BATHROOMS
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE!

FULL TIME DOORMAN, FITNESS CENTER, FURNISHED SUNDECK, ELEVATOR, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, VALET SERVICE, PARKING.

PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/166-e-34-new-york-new-york-ny-unit-21b/202177
Property Id 202177

(RLNE5944394)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 166 E 34, NEW YORK 21B have any available units?
166 E 34, NEW YORK 21B has a unit available for $4,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 166 E 34, NEW YORK 21B have?
Some of 166 E 34, NEW YORK 21B's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 166 E 34, NEW YORK 21B currently offering any rent specials?
166 E 34, NEW YORK 21B is not currently offering any rent specials.
Is 166 E 34, NEW YORK 21B pet-friendly?
Yes, 166 E 34, NEW YORK 21B is pet friendly.
Does 166 E 34, NEW YORK 21B offer parking?
Yes, 166 E 34, NEW YORK 21B offers parking.
Does 166 E 34, NEW YORK 21B have units with washers and dryers?
No, 166 E 34, NEW YORK 21B does not offer units with in unit laundry.
Does 166 E 34, NEW YORK 21B have a pool?
No, 166 E 34, NEW YORK 21B does not have a pool.
Does 166 E 34, NEW YORK 21B have accessible units?
No, 166 E 34, NEW YORK 21B does not have accessible units.
Does 166 E 34, NEW YORK 21B have units with dishwashers?
Yes, 166 E 34, NEW YORK 21B has units with dishwashers.
Interested in 166 E 34, NEW YORK 21B?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Monterey at Park
30 Park Avenue
New York, NY 10016
Parc East
240 E 27th St
New York, NY 10016
The Wimbledon
200 E 82nd St
New York, NY 10028
238-240 West 4th Street
238 W 4th St
New York, NY 10014
Park Towers South
315 W 57th St
New York, NY 10019
Sutton Marquis
417 East 57th Street
New York, NY 10022
Mantena Apartments
431 W 37th St
New York, NY 10018
Grand Tier
1930 Broadway
New York, NY 10023

Similar Pages

New York 1 BedroomsNew York 2 Bedrooms
New York Luxury PlacesNew York Pet Friendly Places
New York Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Brooklyn, NYBronx, NYQueens, NYJersey City, NJ
Newark, NJYonkers, NYHoboken, NJElizabeth, NJ
Staten Island, NYNew Rochelle, NYBayonne, NJWest New York, NJ

Nearby Neighborhoods

Upper West SideUpper East SideChelsea
Hell's KitchenMidtown EastFinancial District
Washington HeightsHarlem

Apartments Near Colleges

CUNY John Jay College of Criminal JusticeMetropolitan College of New York
Columbia University in the City of New YorkAmerican Musical and Dramatic Academy
Barnard College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity