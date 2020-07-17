166 E 34, NEW YORK 21B

Amenities
TRUE. HUGE 2 BDR 2B, NEWLY RENOVATED, DOORMAN/GYM - Property Id: 202177
VERY SPACIOUS, FULLY RENOVATED BRAND NEW 2 BDR 2.5 BATH IN A FULL SERVICE DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF MURRAY HILL
KING SIZE BEDROOMS, VERY LARGE LIVING ROOM, GREAT NATURAL SUNLIGHT AND VIEWS
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP AND FULL APPLIANCES
LARGE MARBLE BATHROOMS
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE!
FULL TIME DOORMAN, FITNESS CENTER, FURNISHED SUNDECK, ELEVATOR, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, VALET SERVICE, PARKING.
PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/166-e-34-new-york-new-york-ny-unit-21b/202177
Property Id 202177
(RLNE5944394)