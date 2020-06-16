152 E 33rd St

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BRAND NEW TRUE 2 BDR+ WASHER AND DRYER!! SPACIOUS! - Property Id: 222830
AMAZING BRAND NEW APARTMENT WITH A WASHER AND DRYER IN UNIT IN A PRIME LOCATION MURRAY HILL!
THIS IS A SPACIOUS TRUE 2 BDR, KING AND QUEEN SIZE.
WINDOW IN EACH BEDROOM AND LIVING ROOM.
LARGE LIVING ROOM, OPEN KITCHEN, BREAKFAST BAR, GRANITE COUNTER TOPS AND FULL APPLIANCES.
MARBLE BATH ROOM.
2 HUGE WALK IN CLOSETS.
WALK UP 3rd FLOOR.
EASY APPROVAL.
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Property Id 222830
(RLNE5847738)