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152 E 33rd St
Last updated June 15 2020 at 5:21 PM

152 E 33rd St

152 East 33rd Street · (917) 530-8943
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Location

152 East 33rd Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1 bath, $3500 · Avail. now

$3,500

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2 Bed · 1 Bath · 780 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
dogs allowed
walk in closets
some paid utils
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
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Property Amenities
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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/222830
Property Id 222830

(RLNE5847738)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 152 E 33rd St have any available units?
152 E 33rd St has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 152 E 33rd St have?
Some of 152 E 33rd St's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 152 E 33rd St currently offering any rent specials?
152 E 33rd St isn't currently offering any rent specials.
Is 152 E 33rd St pet-friendly?
Yes, 152 E 33rd St is pet friendly.
Does 152 E 33rd St offer parking?
No, 152 E 33rd St does not offer parking.
Does 152 E 33rd St have units with washers and dryers?
Yes, 152 E 33rd St offers units with in unit laundry.
Does 152 E 33rd St have a pool?
No, 152 E 33rd St does not have a pool.
Does 152 E 33rd St have accessible units?
No, 152 E 33rd St does not have accessible units.
Does 152 E 33rd St have units with dishwashers?
Yes, 152 E 33rd St has units with dishwashers.
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