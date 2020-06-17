139 E 27th St 3

Amenities
NO FEE 2 BDR 2 BATH+ HUGE OUTDOOR, 24/7 DOORMAN - Property Id: 241678
NO FEE AND 1 MONTH FREE
UNDER GUT RENOVATION!!
VERY SPACIOUS, TRUE 2 BDR 2 FULL BATHROOMS WITH A RARE HUGE PRIVATE OUTDOOR SPACE.
DOUBLE EXPOSURE,KING SIZE BEDROOMS, VERY LARGE LIVING ROOM
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP AND FULL APPLIANCES INCLUDING A DISHWASHER
LARGE BATHROOMS
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE INCLUDING A WALK-IN CLOSET!
FULL TIME DOORMAN, ELEVATOR, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, VALET SERVICE, PARKING.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/241678
Property Id 241678
(RLNE5631578)