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139 E 27th St 3
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

139 E 27th St 3

139 East 27th Street · (917) 530-8943
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Location

139 East 27th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 3 · Avail. now

$5,050

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2 Bed · 2 Bath · 1500 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
dogs allowed
parking
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
doorman
elevator
on-site laundry
parking
valet service
NO FEE 2 BDR 2 BATH+ HUGE OUTDOOR, 24/7 DOORMAN - Property Id: 241678

NO FEE AND 1 MONTH FREE
UNDER GUT RENOVATION!!
VERY SPACIOUS, TRUE 2 BDR 2 FULL BATHROOMS WITH A RARE HUGE PRIVATE OUTDOOR SPACE.
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FULL TIME DOORMAN, ELEVATOR, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, VALET SERVICE, PARKING.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/241678
Property Id 241678

(RLNE5631578)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 139 E 27th St 3 have any available units?
139 E 27th St 3 has a unit available for $5,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 139 E 27th St 3 have?
Some of 139 E 27th St 3's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 139 E 27th St 3 currently offering any rent specials?
139 E 27th St 3 isn't currently offering any rent specials.
Is 139 E 27th St 3 pet-friendly?
Yes, 139 E 27th St 3 is pet friendly.
Does 139 E 27th St 3 offer parking?
Yes, 139 E 27th St 3 does offer parking.
Does 139 E 27th St 3 have units with washers and dryers?
No, 139 E 27th St 3 does not offer units with in unit laundry.
Does 139 E 27th St 3 have a pool?
No, 139 E 27th St 3 does not have a pool.
Does 139 E 27th St 3 have accessible units?
No, 139 E 27th St 3 does not have accessible units.
Does 139 E 27th St 3 have units with dishwashers?
Yes, 139 E 27th St 3 has units with dishwashers.
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