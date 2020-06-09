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127 E 30th St 18H
Last updated June 15 2020 at 5:22 PM

127 E 30th St 18H

127 East 30th Street · (917) 530-8943
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Location

127 East 30th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit Unit 18H · Avail. now

$5,390

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3 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
concierge
doorman
elevator
gym
on-site laundry
pool
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hot tub
valet service
STUNNING 3BR 2BATH DOORMAN/ROOFDECK/ GYM/POOL - Property Id: 110167

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/110167
Property Id 110167

(RLNE5858832)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 127 E 30th St 18H have any available units?
127 E 30th St 18H has a unit available for $5,390 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 127 E 30th St 18H have?
Some of 127 E 30th St 18H's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 127 E 30th St 18H currently offering any rent specials?
127 E 30th St 18H isn't currently offering any rent specials.
Is 127 E 30th St 18H pet-friendly?
No, 127 E 30th St 18H is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 127 E 30th St 18H offer parking?
No, 127 E 30th St 18H does not offer parking.
Does 127 E 30th St 18H have units with washers and dryers?
No, 127 E 30th St 18H does not offer units with in unit laundry.
Does 127 E 30th St 18H have a pool?
Yes, 127 E 30th St 18H has a pool.
Does 127 E 30th St 18H have accessible units?
No, 127 E 30th St 18H does not have accessible units.
Does 127 E 30th St 18H have units with dishwashers?
Yes, 127 E 30th St 18H has units with dishwashers.
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