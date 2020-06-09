127 E 30th St 18H

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STUNNING 3BR 2BATH DOORMAN/ROOFDECK/ GYM/POOL - Property Id: 110167
THIS IS A FULLY RENOVATED, HUGE 3 BDR 2 BATH IN A LUXURY FULL SERVICE DOORMAN BUILDING!
VERY HIGH FLOOR/ STUNNING VIEWS
VERY LARGE WINDOWED LIVING ROOM, KING SIZE BEDROOMS
WINDOWED KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS MARBLE BATHROOMS
ABUNDANT CLOSETS AND HARDWOOD FLOORS
FULL SERVICE 24/7 DOORMAN BUILDING, CONCIERGE, GYM, LOUNGE,POOL, SUNDECK, CHILDREN PLAYROOM, PACKAGE ROOM, VALET SERVICE, LAUNDRY ROOM, ELEVATOR, LIVE IN SUPER!
FREE STORAGE AND BIKE ROOM!
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Property Id 110167
(RLNE5858832)