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115 E 34
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

115 E 34

115 East 34th Street · (917) 530-8943
COVID-19 Update
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Location

115 East 34th Street, New York, NY 10016
Murray Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1.5 baths, $3600 · Avail. now

$3,600

2 Bed · 1.5 Bath · 1000 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
dogs allowed
parking
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
doorman
elevator
gym
on-site laundry
parking
valet service
SPACIOUS, NEWLY RENOVATED 2 BDR 1.5BATH DOORMAN - Property Id: 200722

NO FEE
NEWLY RENOVATED, SPACIOUS 2 BDR 1.5 BATH IN A 24/7 DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF MURRAY HILL- SECONDS AWAY FROM THE SUBWAY

KING SIZE BEDROOMS AND SPACIOUS LIVING ROOM
LARGE WINDOWS, HARDWOOD FLOOR, MARBLE BATHROOMS
FULLY EQUIPPED KITCHEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS
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FULL TIME DOORMAN, LAUNDRY ROOM, VALET SERVICE, ELEVATOR, LIVE IN SUPER, PARKING

PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/115-e-34-new-york-ny/200722
Property Id 200722

(RLNE5945036)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 115 E 34 have any available units?
115 E 34 has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 115 E 34 have?
Some of 115 E 34's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 115 E 34 currently offering any rent specials?
115 E 34 is not currently offering any rent specials.
Is 115 E 34 pet-friendly?
Yes, 115 E 34 is pet friendly.
Does 115 E 34 offer parking?
Yes, 115 E 34 offers parking.
Does 115 E 34 have units with washers and dryers?
No, 115 E 34 does not offer units with in unit laundry.
Does 115 E 34 have a pool?
No, 115 E 34 does not have a pool.
Does 115 E 34 have accessible units?
No, 115 E 34 does not have accessible units.
Does 115 E 34 have units with dishwashers?
Yes, 115 E 34 has units with dishwashers.
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