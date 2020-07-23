Amenities
SPACIOUS, NEWLY RENOVATED 2 BDR 1.5BATH DOORMAN - Property Id: 200722
NO FEE
NEWLY RENOVATED, SPACIOUS 2 BDR 1.5 BATH IN A 24/7 DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF MURRAY HILL- SECONDS AWAY FROM THE SUBWAY
KING SIZE BEDROOMS AND SPACIOUS LIVING ROOM
LARGE WINDOWS, HARDWOOD FLOOR, MARBLE BATHROOMS
FULLY EQUIPPED KITCHEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS
ABUNDANT CLOSETS SPACE
FULL TIME DOORMAN, LAUNDRY ROOM, VALET SERVICE, ELEVATOR, LIVE IN SUPER, PARKING
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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/115-e-34-new-york-ny/200722
Property Id 200722
(RLNE5945036)