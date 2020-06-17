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Merritt Park, NY
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955 HUNTINGTON DR
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

955 HUNTINGTON DR

955 Huntington Dr · No Longer Available
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Location

955 Huntington Dr, Merritt Park, NY 12524

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 955 HUNTINGTON DR have any available units?
955 HUNTINGTON DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Merritt Park, NY.
What amenities does 955 HUNTINGTON DR have?
Some of 955 HUNTINGTON DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 955 HUNTINGTON DR currently offering any rent specials?
955 HUNTINGTON DR isn't currently offering any rent specials.
Is 955 HUNTINGTON DR pet-friendly?
No, 955 HUNTINGTON DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Merritt Park.
Does 955 HUNTINGTON DR offer parking?
Yes, 955 HUNTINGTON DR does offer parking.
Does 955 HUNTINGTON DR have units with washers and dryers?
Yes, 955 HUNTINGTON DR offers units with in unit laundry.
Does 955 HUNTINGTON DR have a pool?
Yes, 955 HUNTINGTON DR has a pool.
Does 955 HUNTINGTON DR have accessible units?
No, 955 HUNTINGTON DR does not have accessible units.
Does 955 HUNTINGTON DR have units with dishwashers?
Yes, 955 HUNTINGTON DR has units with dishwashers.
Does 955 HUNTINGTON DR have units with air conditioning?
No, 955 HUNTINGTON DR does not have units with air conditioning.
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