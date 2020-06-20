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Merritt Park, NY
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903 SARATOGA LN
Last updated June 20 2020 at 5:00 PM

903 SARATOGA LN

903 Saratoga Lane · (845) 702-7060
COVID-19 Update
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Location

903 Saratoga Lane, Merritt Park, NY 12524

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 903 · Avail. now

$2,300

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2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 903 SARATOGA LN have any available units?
903 SARATOGA LN has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 903 SARATOGA LN have?
Some of 903 SARATOGA LN's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 903 SARATOGA LN currently offering any rent specials?
903 SARATOGA LN isn't currently offering any rent specials.
Is 903 SARATOGA LN pet-friendly?
No, 903 SARATOGA LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Merritt Park.
Does 903 SARATOGA LN offer parking?
No, 903 SARATOGA LN does not offer parking.
Does 903 SARATOGA LN have units with washers and dryers?
Yes, 903 SARATOGA LN offers units with in unit laundry.
Does 903 SARATOGA LN have a pool?
Yes, 903 SARATOGA LN has a pool.
Does 903 SARATOGA LN have accessible units?
No, 903 SARATOGA LN does not have accessible units.
Does 903 SARATOGA LN have units with dishwashers?
Yes, 903 SARATOGA LN has units with dishwashers.
Does 903 SARATOGA LN have units with air conditioning?
Yes, 903 SARATOGA LN has units with air conditioning.
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