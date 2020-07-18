60 DARK CREEK AVE

Amenities
SOUTHWEST HOME ON CULDESAC - SOUTHWEST - 2 STORY, HUGE LOFT PLUS 3 BEDROOMS, ALL TILE FLOORS DOWNSTAIRS, ISLAND KITCHEN, UPGRADED CABINETS, GRANITE, STAINLESS, PANTRY, SEPARATE FORMAL LIVING & DINING, INTERCOM & ALARM SYSTEMS, APPLIANCES, 2.5 BATHS AND 2 CAR GARAGE ON A CULDESAC, BEAUTIFUL BACK YARD WITH COVERED PATIO AND SYNTHETIC GRASS. FORMAL MODEL HOME!
RENTAL CRITERIA:
PROOF OF INCOME (3x's the Rent)
RESIDENCE HISTORY (No Prior Evictions/Rental Collections)
CREDIT REPORTS (At or higher than a 620 Score)
No Pets Allowed
(RLNE2785946)