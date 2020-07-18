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Enterprise, NV
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60 DARK CREEK AVE
Last updated July 18 2020 at 9:55 AM

60 DARK CREEK AVE

60 Dark Creek Avenue · (702) 870-3226 ext. 507
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Location

60 Dark Creek Avenue, Enterprise, NV 89183

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 60 DARK CREEK AVE · Avail. now

$1,550

3 Bed · 2.5 Bath · 2041 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
alarm system
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
parking
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SOUTHWEST HOME ON CULDESAC - SOUTHWEST - 2 STORY, HUGE LOFT PLUS 3 BEDROOMS, ALL TILE FLOORS DOWNSTAIRS, ISLAND KITCHEN, UPGRADED CABINETS, GRANITE, STAINLESS, PANTRY, SEPARATE FORMAL LIVING & DINING, INTERCOM & ALARM SYSTEMS, APPLIANCES, 2.5 BATHS AND 2 CAR GARAGE ON A CULDESAC, BEAUTIFUL BACK YARD WITH COVERED PATIO AND SYNTHETIC GRASS. FORMAL MODEL HOME!

RENTAL CRITERIA:
PROOF OF INCOME (3x's the Rent)
RESIDENCE HISTORY (No Prior Evictions/Rental Collections)
CREDIT REPORTS (At or higher than a 620 Score)

No Pets Allowed

(RLNE2785946)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 60 DARK CREEK AVE have any available units?
60 DARK CREEK AVE has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 60 DARK CREEK AVE have?
Some of 60 DARK CREEK AVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 60 DARK CREEK AVE currently offering any rent specials?
60 DARK CREEK AVE is not currently offering any rent specials.
Is 60 DARK CREEK AVE pet-friendly?
No, 60 DARK CREEK AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Enterprise.
Does 60 DARK CREEK AVE offer parking?
Yes, 60 DARK CREEK AVE offers parking.
Does 60 DARK CREEK AVE have units with washers and dryers?
No, 60 DARK CREEK AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 60 DARK CREEK AVE have a pool?
No, 60 DARK CREEK AVE does not have a pool.
Does 60 DARK CREEK AVE have accessible units?
No, 60 DARK CREEK AVE does not have accessible units.
Does 60 DARK CREEK AVE have units with dishwashers?
No, 60 DARK CREEK AVE does not have units with dishwashers.
Does 60 DARK CREEK AVE have units with air conditioning?
No, 60 DARK CREEK AVE does not have units with air conditioning.
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