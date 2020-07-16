All apartments in Enterprise
Find more places like 3662 Westeros Landing Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Enterprise, NV
/
3662 Westeros Landing Ave
Last updated June 30 2020 at 4:51 AM

3662 Westeros Landing Ave

3662 West Westeros Landing Avenue · (702) 521-6212
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Enterprise
See all
Cheap Places
See all
2 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3662 West Westeros Landing Avenue, Enterprise, NV 89141
Southern Highlands

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,795

3 Bed · 2.5 Bath · 1845 sqft

Report This Listing

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
on-site laundry
pool
hot tub
2-STORY, 3 BD + LOFT PRESIDIO HEIGHTS, GATED W/COMM POOL, SPA, CLUBHOUSE, & EXERCISE ROOM. UPGRADES INCLUDE GRANITE COUNTERTOPS, BREAKFAST BAR, DARK CABINETS, BLACK APPLIANCES, 18X18 TILE ON THE MAIN LEVEL INCLUDING ALL BATHS & LAUNDRY. 2-TONE PAINT, CEILING FANS IN ALL BEDROOMS & MAINTENANCE FREE REAR LANDSCAPE WITH PAVER PATIO.
2-STORY, 3BD + LOFT AT PRESIDIO HEIGHTS, GATED W/COMM POOL, SPA, CLUBHOUSE, & EXERCISE RM. UPGRADES INCLUDE GRANITE COUNTER TOPS, BREAKFAST BAR, DARK CABINETS, BLACK APPLIANCES, 18X18 TILE ON MAIN LEVEL INCL ALL BATHS & LAUNDRY. 2-TONE PT, CEILING FANS IN ALL BEDROOMS & MAINTENANCE FREE REAR LANDSCAPE WITH PAVER PATIO.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3662 Westeros Landing Ave have any available units?
3662 Westeros Landing Ave has a unit available for $1,795 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3662 Westeros Landing Ave have?
Some of 3662 Westeros Landing Ave's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3662 Westeros Landing Ave currently offering any rent specials?
3662 Westeros Landing Ave is not currently offering any rent specials.
Is 3662 Westeros Landing Ave pet-friendly?
Yes, 3662 Westeros Landing Ave is pet friendly.
Does 3662 Westeros Landing Ave offer parking?
No, 3662 Westeros Landing Ave does not offer parking.
Does 3662 Westeros Landing Ave have units with washers and dryers?
No, 3662 Westeros Landing Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 3662 Westeros Landing Ave have a pool?
Yes, 3662 Westeros Landing Ave has a pool.
Does 3662 Westeros Landing Ave have accessible units?
No, 3662 Westeros Landing Ave does not have accessible units.
Does 3662 Westeros Landing Ave have units with dishwashers?
Yes, 3662 Westeros Landing Ave has units with dishwashers.
Does 3662 Westeros Landing Ave have units with air conditioning?
Yes, 3662 Westeros Landing Ave has units with air conditioning.
Interested in 3662 Westeros Landing Ave?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Boca Raton
2405 W Serene Ave
Enterprise, NV 89123
Chandler Apartment Homes
6767 W Windmill Ln
Enterprise, NV 89139
Jovanna Villas Apartment Homes
2720 W Serene Ave
Enterprise, NV 89123
Loft 5
2715 W Pebble Rd
Enterprise, NV 89123
Gallery Apartments
7688 Blue Diamond Rd
Enterprise, NV 89113
South Blvd. Apartments
10200 Giles St
Enterprise, NV 89183
Coronado Bay Club Condo-Apartment Homes
7600 S Jones Blvd
Enterprise, NV 89139

Similar Pages

Enterprise 1 BedroomsEnterprise 2 Bedrooms
Enterprise Cheap PlacesEnterprise Dog Friendly Apartments
Enterprise Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Las Vegas, NVHenderson, NVParadise, NVSpring Valley, NV
North Las Vegas, NVSunrise Manor, NVSummerlin South, NVWhitney, NV
Winchester, NVPahrump, NVBoulder City, NV

Nearby Neighborhoods

Mountain Edge
Coronado Ranch

Apartments Near Colleges

Roseman University of Health SciencesCollege of Southern Nevada
University of Nevada-Las VegasNevada State College
Touro University Nevada
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity