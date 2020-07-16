3662 Westeros Landing Ave

Amenities
2-STORY, 3 BD + LOFT PRESIDIO HEIGHTS, GATED W/COMM POOL, SPA, CLUBHOUSE, & EXERCISE ROOM. UPGRADES INCLUDE GRANITE COUNTERTOPS, BREAKFAST BAR, DARK CABINETS, BLACK APPLIANCES, 18X18 TILE ON THE MAIN LEVEL INCLUDING ALL BATHS & LAUNDRY. 2-TONE PAINT, CEILING FANS IN ALL BEDROOMS & MAINTENANCE FREE REAR LANDSCAPE WITH PAVER PATIO.
2-STORY, 3BD + LOFT AT PRESIDIO HEIGHTS, GATED W/COMM POOL, SPA, CLUBHOUSE, & EXERCISE RM. UPGRADES INCLUDE GRANITE COUNTER TOPS, BREAKFAST BAR, DARK CABINETS, BLACK APPLIANCES, 18X18 TILE ON MAIN LEVEL INCL ALL BATHS & LAUNDRY. 2-TONE PT, CEILING FANS IN ALL BEDROOMS & MAINTENANCE FREE REAR LANDSCAPE WITH PAVER PATIO.