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8 DORCHESTER DR.
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Somerset County, NJ
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8 DORCHESTER DR
Last updated July 11 2020 at 9:35 PM

8 DORCHESTER DR

8 Dorchester Drive · (908) 723-1816
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

8 Dorchester Drive, Somerset County, NJ 07920

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,050

2 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
clubhouse
gym
parking
playground
pool
garage
tennis court
IN THE HILLS. LOVELY 2BR 2 1/2 BATHS TOWNHOME W/ATTACHED GARAGE.NEWER STAINLESS REFRIGERATOR, RANGE/OVEN, MICROWAVE, DISHWASHER. NEWER KITCHEN GRANITE COUNTERS/GRANITE BACKSPLASH, NEWER SINK. NEWER HARdWOOD FLOOR FOR 1ST & 2ND LEVELS. HIGH CEILING FAMILY RM W/FIREPLACE. BEAUTIFUL LIGHTINGS/CEILING FANS. PRIVACY FENCING PATIO TO WOODED AREA. EAT-IN KITCHEN /SLIDERS TO PATIO. WALKING DISTANCE TO SCHOOL/COMMUNITY POOL/TENNIS CT/EXERCISE RM/CLUBHOUSE/PLAYGROUND/PLAZA. NO SMOKING. NO PET ( TINY PET MIGHT BE POSSIBLE) ( previous pictures attached)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions

Does 8 DORCHESTER DR have any available units?
8 DORCHESTER DR has a unit available for $3,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8 DORCHESTER DR have?
Some of 8 DORCHESTER DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8 DORCHESTER DR currently offering any rent specials?
8 DORCHESTER DR is not currently offering any rent specials.
Is 8 DORCHESTER DR pet-friendly?
Yes, 8 DORCHESTER DR is pet friendly.
Does 8 DORCHESTER DR offer parking?
Yes, 8 DORCHESTER DR offers parking.
Does 8 DORCHESTER DR have units with washers and dryers?
Yes, 8 DORCHESTER DR offers units with in unit laundry.
Does 8 DORCHESTER DR have a pool?
Yes, 8 DORCHESTER DR has a pool.
Does 8 DORCHESTER DR have accessible units?
No, 8 DORCHESTER DR does not have accessible units.
Does 8 DORCHESTER DR have units with dishwashers?
Yes, 8 DORCHESTER DR has units with dishwashers.
Does 8 DORCHESTER DR have units with air conditioning?
No, 8 DORCHESTER DR does not have units with air conditioning.

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