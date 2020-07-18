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Somerset County, NJ
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28 STEVENS COURT
Last updated July 14 2020 at 11:50 PM

28 STEVENS COURT

28 Stevens Court · No Longer Available
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Location

28 Stevens Court, Somerset County, NJ 07921

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
basketball court
clubhouse
gym
parking
playground
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28 STEVENS COURT have any available units?
28 STEVENS COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Somerset County, NJ.
What amenities does 28 STEVENS COURT have?
Some of 28 STEVENS COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28 STEVENS COURT currently offering any rent specials?
28 STEVENS COURT is not currently offering any rent specials.
Is 28 STEVENS COURT pet-friendly?
Yes, 28 STEVENS COURT is pet friendly.
Does 28 STEVENS COURT offer parking?
Yes, 28 STEVENS COURT offers parking.
Does 28 STEVENS COURT have units with washers and dryers?
Yes, 28 STEVENS COURT offers units with in unit laundry.
Does 28 STEVENS COURT have a pool?
Yes, 28 STEVENS COURT has a pool.
Does 28 STEVENS COURT have accessible units?
No, 28 STEVENS COURT does not have accessible units.
Does 28 STEVENS COURT have units with dishwashers?
Yes, 28 STEVENS COURT has units with dishwashers.
Does 28 STEVENS COURT have units with air conditioning?
Yes, 28 STEVENS COURT has units with air conditioning.
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