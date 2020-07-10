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Sea Girt, NJ
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2 New York Boulevard
Last updated July 10 2020 at 11:54 PM

2 New York Boulevard

2 New York Boulevard · (732) 728-1000
COVID-19 Update
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Location

2 New York Boulevard, Sea Girt, NJ 08750
Sea Girt

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$35,000

5 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2 New York Boulevard have any available units?
2 New York Boulevard has a unit available for $35,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2 New York Boulevard have?
Some of 2 New York Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2 New York Boulevard currently offering any rent specials?
2 New York Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 2 New York Boulevard pet-friendly?
No, 2 New York Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sea Girt.
Does 2 New York Boulevard offer parking?
Yes, 2 New York Boulevard offers parking.
Does 2 New York Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 2 New York Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 2 New York Boulevard have a pool?
No, 2 New York Boulevard does not have a pool.
Does 2 New York Boulevard have accessible units?
No, 2 New York Boulevard does not have accessible units.
Does 2 New York Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 2 New York Boulevard has units with dishwashers.
Does 2 New York Boulevard have units with air conditioning?
No, 2 New York Boulevard does not have units with air conditioning.
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