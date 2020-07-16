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8100 RIVER RD
Last updated July 14 2020 at 7:20 AM

8100 RIVER RD

8100 River Rd · (201) 592-1400
COVID-19 Update
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Location

8100 River Rd, North Bergen, NJ 07047

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 6009 · Avail. now

$3,350

2 Bed · 2 Bath · 1269 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
doorman
elevator
parking
pool
bbq/grill
garage
guest suite
sauna
valet service
UNIT 609 is vacant: LUXURY BUILDING BUILT IN 2007 - UNIT IS 1269 SQFT - OFFERS UNOBSTRUCTED VIEWS OF HUDSON RIVER & UPPER MANHATTAN WITH A LOT OF MORNING SUN/FACING NORTHEAST - 9 FT HIGH CEILINGS - HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT - MODERN KITCHEN W/ STAINLESS STEEL APPLIANCES - & GRANITE COUNTER TOPS - BUILDING OFFERS FULL AMENITIES AS INDOOR AND OUTDOOR POOL - HEALTH CLUB - SAUNAS - CINEMA ROOM - GOLF SIMULATOR - PLAYROOM - EVENTS ROOM - 2 HOTEL GUEST SUITES & LOUNGE - BBQ GRILLS - VALET PARKING - PRIVATE COMPLIMENTARY SHUTTLE TO NY WATERWAY - STEPS AWAY FROM NJ TRANSIT, CLOSE TO GWB, LIGHT-TRAIL, FERRY, LINCOLN TUNNEL - NON REFUNDABLE MONTHLY PET FEE= $50 (1-10 LBS)- $100 (11-36 LBS--PET REQUIREMENTS: MAX 36 lbs & 16" height *** 1 garage space and use of amenities included in rent *** UNIT IS VACANT READY FOR OCCUPANCY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8100 RIVER RD have any available units?
8100 RIVER RD has a unit available for $3,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8100 RIVER RD have?
Some of 8100 RIVER RD's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8100 RIVER RD currently offering any rent specials?
8100 RIVER RD is not currently offering any rent specials.
Is 8100 RIVER RD pet-friendly?
Yes, 8100 RIVER RD is pet friendly.
Does 8100 RIVER RD offer parking?
Yes, 8100 RIVER RD offers parking.
Does 8100 RIVER RD have units with washers and dryers?
Yes, 8100 RIVER RD offers units with in unit laundry.
Does 8100 RIVER RD have a pool?
Yes, 8100 RIVER RD has a pool.
Does 8100 RIVER RD have accessible units?
No, 8100 RIVER RD does not have accessible units.
Does 8100 RIVER RD have units with dishwashers?
Yes, 8100 RIVER RD has units with dishwashers.
Does 8100 RIVER RD have units with air conditioning?
No, 8100 RIVER RD does not have units with air conditioning.
Interested in 8100 RIVER RD?
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