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7603 River Rd 5.
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North Bergen, NJ
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7603 River Rd 5
Last updated June 15 2020 at 5:21 PM

7603 River Rd 5

7603 River Road · (201) 456-1599
COVID-19 Update
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Location

7603 River Road, North Bergen, NJ 07047

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 5 · Avail. now

$3,600

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
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OUTDOOR SALON WITH BUILT-IN SEATING & CAFE TABLES
PARTY LOUNGE
WINE BAR ROOM
GAME ROOM
SKYLINE OVERLOOK
ROOFTOP KITCHEN
CO WORKING & CONFERENCES SPACE
CHILDRENS ART & ENTERTAINMENT STUDIO
*PRICES & TERMS ARE SUBJECT TO CHANGE
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/125867
Property Id 125867

(RLNE5846881)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions

Does 7603 River Rd 5 have any available units?
7603 River Rd 5 has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7603 River Rd 5 have?
Some of 7603 River Rd 5's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7603 River Rd 5 currently offering any rent specials?
7603 River Rd 5 isn't currently offering any rent specials.
Is 7603 River Rd 5 pet-friendly?
Yes, 7603 River Rd 5 is pet friendly.
Does 7603 River Rd 5 offer parking?
No, 7603 River Rd 5 does not offer parking.
Does 7603 River Rd 5 have units with washers and dryers?
Yes, 7603 River Rd 5 offers units with in unit laundry.
Does 7603 River Rd 5 have a pool?
Yes, 7603 River Rd 5 has a pool.
Does 7603 River Rd 5 have accessible units?
No, 7603 River Rd 5 does not have accessible units.
Does 7603 River Rd 5 have units with dishwashers?
Yes, 7603 River Rd 5 has units with dishwashers.
Does 7603 River Rd 5 have units with air conditioning?
No, 7603 River Rd 5 does not have units with air conditioning.

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