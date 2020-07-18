5 VIRGINIA AVE

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COMPLETELY RENOVATED 3 BEDROOMS 1.5 BATH RANCH LOCATED ON QUIET STREET! OPEN KITCHEN W/SS APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS & TONS OF COUNTER SPACE OVERLOOKING LARGE FAMILY ROOM! MASTER BEDROOM W/HALF BATH, LIVING ROOM W/HUGE BAY WINDOW FOR LOT'S OF LIGHT! LARGE UNFINISHED WALKOUT BASEMENT W/HIGH CEILINGS STORAGE, WORKSHOP AREA, ENTERTAINING ETC. HUGE ATTIC FOR ADDITIONAL STORAGE. NICE SIZE YARD W/STORAGE SHED AND DRIVEWAY. WALKING DISTANCE TO SHOPPING & TRANSPORTATION! MINUTES AWAY FROM 23 & 287. SORRY NO PETS! THANK YOU