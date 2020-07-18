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Morris County, NJ
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5 VIRGINIA AVE
Last updated July 9 2020 at 9:04 AM

5 VIRGINIA AVE

5 Virginia Avenue · (201) 934-0607
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

5 Virginia Avenue, Morris County, NJ 07444

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,950

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
extra storage
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
COMPLETELY RENOVATED 3 BEDROOMS 1.5 BATH RANCH LOCATED ON QUIET STREET! OPEN KITCHEN W/SS APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS & TONS OF COUNTER SPACE OVERLOOKING LARGE FAMILY ROOM! MASTER BEDROOM W/HALF BATH, LIVING ROOM W/HUGE BAY WINDOW FOR LOT'S OF LIGHT! LARGE UNFINISHED WALKOUT BASEMENT W/HIGH CEILINGS STORAGE, WORKSHOP AREA, ENTERTAINING ETC. HUGE ATTIC FOR ADDITIONAL STORAGE. NICE SIZE YARD W/STORAGE SHED AND DRIVEWAY. WALKING DISTANCE TO SHOPPING & TRANSPORTATION! MINUTES AWAY FROM 23 & 287. SORRY NO PETS! THANK YOU

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 5 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5 VIRGINIA AVE have any available units?
5 VIRGINIA AVE has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5 VIRGINIA AVE have?
Some of 5 VIRGINIA AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5 VIRGINIA AVE currently offering any rent specials?
5 VIRGINIA AVE is not currently offering any rent specials.
Is 5 VIRGINIA AVE pet-friendly?
No, 5 VIRGINIA AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Morris County.
Does 5 VIRGINIA AVE offer parking?
No, 5 VIRGINIA AVE does not offer parking.
Does 5 VIRGINIA AVE have units with washers and dryers?
Yes, 5 VIRGINIA AVE offers units with in unit laundry.
Does 5 VIRGINIA AVE have a pool?
No, 5 VIRGINIA AVE does not have a pool.
Does 5 VIRGINIA AVE have accessible units?
No, 5 VIRGINIA AVE does not have accessible units.
Does 5 VIRGINIA AVE have units with dishwashers?
Yes, 5 VIRGINIA AVE has units with dishwashers.
Does 5 VIRGINIA AVE have units with air conditioning?
No, 5 VIRGINIA AVE does not have units with air conditioning.
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