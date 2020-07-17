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Morris County, NJ
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2 WOODPORT RD
Last updated July 3 2020 at 9:36 PM

2 WOODPORT RD

2 Woodport Rd · (973) 625-0450
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

2 Woodport Rd, Morris County, NJ 07885

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,925

3 Bed · 1 Bath · 1500 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pet friendly
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2 WOODPORT RD have any available units?
2 WOODPORT RD has a unit available for $1,925 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2 WOODPORT RD have?
Some of 2 WOODPORT RD's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2 WOODPORT RD currently offering any rent specials?
2 WOODPORT RD is not currently offering any rent specials.
Is 2 WOODPORT RD pet-friendly?
Yes, 2 WOODPORT RD is pet friendly.
Does 2 WOODPORT RD offer parking?
Yes, 2 WOODPORT RD offers parking.
Does 2 WOODPORT RD have units with washers and dryers?
No, 2 WOODPORT RD does not offer units with in unit laundry.
Does 2 WOODPORT RD have a pool?
No, 2 WOODPORT RD does not have a pool.
Does 2 WOODPORT RD have accessible units?
No, 2 WOODPORT RD does not have accessible units.
Does 2 WOODPORT RD have units with dishwashers?
Yes, 2 WOODPORT RD has units with dishwashers.
Does 2 WOODPORT RD have units with air conditioning?
No, 2 WOODPORT RD does not have units with air conditioning.
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