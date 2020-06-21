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329-331 CENTRAL AVE
Last updated May 26 2020 at 9:48 PM

329-331 CENTRAL AVE

329-331 Central Avenue · (201) 433-1111
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Location

329-331 Central Avenue, Jersey City, NJ 07307
The Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 6 · Avail. now

$1,599

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pool
air conditioning
tennis court
Unit Amenities
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Property Amenities
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LUXURY ,BEAUTIFUL , LARGE , MODERN 1 BEDROOM UNIT WITH 4 NEW WASHER DRYER IN BUILDING !!! CENTRAL AIR/HEAT ,HARDWOOD FLOOR, LARGE WINDOWS , HIGH CEILING ,MODERN LARGE KITCHEN, SS APPLIANCES !!! EXCELLENT LOCATION NEAR EVERYTHING, NEXT DOOR TO HOBOKEN, JC DOWNTOWN , EAZY COMMUTE TO NYC 15 MIN DIRECT BUS, PATH , LIGHT RAIL, SHOPS, BANKS, RESTAURANTS , PARKS , TENNIS COURT ,COMMUNITY POOL NEAR BY... pictures are of unit 2 in building to show unit 6 similar rooms layout, kitchen appliances ,and unit nice conditions

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 329-331 CENTRAL AVE have any available units?
329-331 CENTRAL AVE has a unit available for $1,599 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 329-331 CENTRAL AVE have?
Some of 329-331 CENTRAL AVE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 329-331 CENTRAL AVE currently offering any rent specials?
329-331 CENTRAL AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 329-331 CENTRAL AVE pet-friendly?
No, 329-331 CENTRAL AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jersey City.
Does 329-331 CENTRAL AVE offer parking?
No, 329-331 CENTRAL AVE does not offer parking.
Does 329-331 CENTRAL AVE have units with washers and dryers?
Yes, 329-331 CENTRAL AVE offers units with in unit laundry.
Does 329-331 CENTRAL AVE have a pool?
Yes, 329-331 CENTRAL AVE has a pool.
Does 329-331 CENTRAL AVE have accessible units?
No, 329-331 CENTRAL AVE does not have accessible units.
Does 329-331 CENTRAL AVE have units with dishwashers?
Yes, 329-331 CENTRAL AVE has units with dishwashers.
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