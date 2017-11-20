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100 Marshall Street
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100 Marshall Street

100 Marshall St · (201) 396-8447
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Location

100 Marshall St, Jersey City, NJ 07030
Southwest Hoboken

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 214 · Avail. now

$3,000

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2 Bed · 2 Bath · 1043 sqft

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Amenities

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parking
stainless steel
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 100 Marshall Street have any available units?
100 Marshall Street has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 100 Marshall Street have?
Some of 100 Marshall Street's amenities include dishwasher, parking, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 100 Marshall Street currently offering any rent specials?
100 Marshall Street isn't currently offering any rent specials.
Is 100 Marshall Street pet-friendly?
No, 100 Marshall Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jersey City.
Does 100 Marshall Street offer parking?
Yes, 100 Marshall Street does offer parking.
Does 100 Marshall Street have units with washers and dryers?
No, 100 Marshall Street does not offer units with in unit laundry.
Does 100 Marshall Street have a pool?
No, 100 Marshall Street does not have a pool.
Does 100 Marshall Street have accessible units?
No, 100 Marshall Street does not have accessible units.
Does 100 Marshall Street have units with dishwashers?
Yes, 100 Marshall Street has units with dishwashers.
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