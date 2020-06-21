Palisade Terrace

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1 BR CONDO with POOL - Property Id: 294442
GREAT LOCATION. NICE SIZE 1BR ON 4TH FLOOR WITH ALL UTILITIES INCLUDED (ELECTRICITY, HEAT, HOT WATER ). CLOSE TO ALL AND EASY COMMUTE TO NYC. ON-SITE SUPER, 24HR DOORMAN, SWIMMING POOL. OUTDOOR PARKING Available. NEWLY RENOVATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER-TOP, NEW STOVE, NEW CABINET, NEW MICROWAVE, NEW CLOSET DOORS, NEW LIGHTS, NEW Medicine CABINET .
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/294442
Property Id 294442
No Pets Allowed
(RLNE5841894)