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Fort Lee, NJ
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Palisade Terrace
Last updated June 21 2020 at 9:12 AM

Palisade Terrace

1450 Palisade Avenue · (201) 362-9010
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Location

1450 Palisade Avenue, Fort Lee, NJ 07024

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 4L · Avail. now

$1,600

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

granite counters
dishwasher
all utils included
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
microwave
range
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recently renovated
Property Amenities
doorman
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pool
1 BR CONDO with POOL - Property Id: 294442

GREAT LOCATION. NICE SIZE 1BR ON 4TH FLOOR WITH ALL UTILITIES INCLUDED (ELECTRICITY, HEAT, HOT WATER ). CLOSE TO ALL AND EASY COMMUTE TO NYC. ON-SITE SUPER, 24HR DOORMAN, SWIMMING POOL. OUTDOOR PARKING Available. NEWLY RENOVATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER-TOP, NEW STOVE, NEW CABINET, NEW MICROWAVE, NEW CLOSET DOORS, NEW LIGHTS, NEW Medicine CABINET .
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/294442
Property Id 294442

No Pets Allowed

(RLNE5841894)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does Palisade Terrace have any available units?
Palisade Terrace has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does Palisade Terrace have?
Some of Palisade Terrace's amenities include granite counters, dishwasher, and all utils included. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is Palisade Terrace currently offering any rent specials?
Palisade Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is Palisade Terrace pet-friendly?
No, Palisade Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lee.
Does Palisade Terrace offer parking?
Yes, Palisade Terrace does offer parking.
Does Palisade Terrace have units with washers and dryers?
No, Palisade Terrace does not offer units with in unit laundry.
Does Palisade Terrace have a pool?
Yes, Palisade Terrace has a pool.
Does Palisade Terrace have accessible units?
No, Palisade Terrace does not have accessible units.
Does Palisade Terrace have units with dishwashers?
Yes, Palisade Terrace has units with dishwashers.
Does Palisade Terrace have units with air conditioning?
No, Palisade Terrace does not have units with air conditioning.
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