308 Comly Ave

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COLLINGSWOOD TOWNHOUSE - Property Id: 262772
ALL BRICK TOWN HOUSE ONE BLOCK FROM THE THOMAS SHARP ELEMENTARY SCHOOL AREA WITH ON AND OFF-STREET PARKING AND A GARAGE. THIS TOWNHOUSE OFFERS NEWLY REFINISHED HARDWOOD FLOORS, NEW KITCHEN, APPLIANCES, HOT WATER HEAT, HEATER, AND CENTRAL AIR CONDITIONING. THE UNIT ALSO HAS A LIVING ROOM, DINING ROOM AND KITCHEN WITH A PENINSULA WHICH CONTAINS A GRANITE TOP AND IS OPEN TO THE DINING ROOM. THE SECOND FLOOR FEATURES THREE BEDROOMS ALL WITH HARDWOOD FLOORS AND A FULL TITLED BATHROOM WITH SKYLIGHT. MASTER BEDROOM HAS A WALK-IN CLOSET. THERE IS A LAUNDRY ROOM WITH WASHER & DRYER AND ADDITIONAL STORAGE AREA. THIS TOWNHOUSE HAS BEEN COMPLETELY RE-DONE FROM TOP TO BOTTOM TO LOOK LIKE A NEW HOUSE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/262772
Property Id 262772
No Dogs Allowed
(RLNE5707452)