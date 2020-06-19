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Collingswood, NJ
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308 Comly Ave
Last updated May 14 2020 at 9:43 AM

308 Comly Ave

308 Comley Avenue · (609) 605-5748
COVID-19 Update
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Location

308 Comley Avenue, Collingswood, NJ 08107

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3 beds, 1 bath, $1650 · Avail. now

$1,650

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3 Bed · 1 Bath · 1100 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
COLLINGSWOOD TOWNHOUSE - Property Id: 262772

ALL BRICK TOWN HOUSE ONE BLOCK FROM THE THOMAS SHARP ELEMENTARY SCHOOL AREA WITH ON AND OFF-STREET PARKING AND A GARAGE. THIS TOWNHOUSE OFFERS NEWLY REFINISHED HARDWOOD FLOORS, NEW KITCHEN, APPLIANCES, HOT WATER HEAT, HEATER, AND CENTRAL AIR CONDITIONING. THE UNIT ALSO HAS A LIVING ROOM, DINING ROOM AND KITCHEN WITH A PENINSULA WHICH CONTAINS A GRANITE TOP AND IS OPEN TO THE DINING ROOM. THE SECOND FLOOR FEATURES THREE BEDROOMS ALL WITH HARDWOOD FLOORS AND A FULL TITLED BATHROOM WITH SKYLIGHT. MASTER BEDROOM HAS A WALK-IN CLOSET. THERE IS A LAUNDRY ROOM WITH WASHER & DRYER AND ADDITIONAL STORAGE AREA. THIS TOWNHOUSE HAS BEEN COMPLETELY RE-DONE FROM TOP TO BOTTOM TO LOOK LIKE A NEW HOUSE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/262772
Property Id 262772

No Dogs Allowed

(RLNE5707452)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 308 Comly Ave have any available units?
308 Comly Ave has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 308 Comly Ave have?
Some of 308 Comly Ave's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 308 Comly Ave currently offering any rent specials?
308 Comly Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 308 Comly Ave pet-friendly?
No, 308 Comly Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Collingswood.
Does 308 Comly Ave offer parking?
Yes, 308 Comly Ave does offer parking.
Does 308 Comly Ave have units with washers and dryers?
Yes, 308 Comly Ave offers units with in unit laundry.
Does 308 Comly Ave have a pool?
No, 308 Comly Ave does not have a pool.
Does 308 Comly Ave have accessible units?
No, 308 Comly Ave does not have accessible units.
Does 308 Comly Ave have units with dishwashers?
Yes, 308 Comly Ave has units with dishwashers.
Does 308 Comly Ave have units with air conditioning?
Yes, 308 Comly Ave has units with air conditioning.
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