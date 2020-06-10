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Bayonne, NJ
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94 W 34th St 1Z
Last updated July 11 2020 at 10:30 AM

94 W 34th St 1Z

94 West 34th Street · No Longer Available
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Location

94 West 34th Street, Bayonne, NJ 07002
Pamrapo

Amenities

on-site laundry
dogs allowed
recently renovated
some paid utils
microwave
range
Unit Amenities
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
MODERN RENOVATED APT FOR RENT CENTRAL BAYONNE - Property Id: 315830

--NO BROKER FEE--
--HEAT AND HOT WATER INCLUDED--
--LAUNDRY IN BASEMENT--
--SEPARATE LIVING ROOM--
--SS APPLIANCES--
--SUNNY AND SPACIOUS--
--GROUND FLOOR APT--
--CLOSET SPACE--
--MODERN LUXURY DESIGN--
--QUARTZ TOPS--
--NEAR TRANSPORTATION--
--PET FRIENDLY--
--LANDLORD REQUIRES INCOME 3X THE RENT, CREDIT SCORE 620+, NO CRIMINAL OR EVICTIONS--

CALL OR TEXT RUBEN201-357-7630
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/315830
Property Id 315830

(RLNE5915769)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 94 W 34th St 1Z have any available units?
94 W 34th St 1Z doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bayonne, NJ.
What amenities does 94 W 34th St 1Z have?
Some of 94 W 34th St 1Z's amenities include on-site laundry, dogs allowed, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 94 W 34th St 1Z currently offering any rent specials?
94 W 34th St 1Z is not currently offering any rent specials.
Is 94 W 34th St 1Z pet-friendly?
Yes, 94 W 34th St 1Z is pet friendly.
Does 94 W 34th St 1Z offer parking?
No, 94 W 34th St 1Z does not offer parking.
Does 94 W 34th St 1Z have units with washers and dryers?
No, 94 W 34th St 1Z does not offer units with in unit laundry.
Does 94 W 34th St 1Z have a pool?
No, 94 W 34th St 1Z does not have a pool.
Does 94 W 34th St 1Z have accessible units?
No, 94 W 34th St 1Z does not have accessible units.
Does 94 W 34th St 1Z have units with dishwashers?
No, 94 W 34th St 1Z does not have units with dishwashers.
Does 94 W 34th St 1Z have units with air conditioning?
No, 94 W 34th St 1Z does not have units with air conditioning.
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