94 W 34th St 1Z

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MODERN RENOVATED APT FOR RENT CENTRAL BAYONNE - Property Id: 315830
--NO BROKER FEE--
--HEAT AND HOT WATER INCLUDED--
--LAUNDRY IN BASEMENT--
--SEPARATE LIVING ROOM--
--SS APPLIANCES--
--SUNNY AND SPACIOUS--
--GROUND FLOOR APT--
--CLOSET SPACE--
--MODERN LUXURY DESIGN--
--QUARTZ TOPS--
--NEAR TRANSPORTATION--
--PET FRIENDLY--
--LANDLORD REQUIRES INCOME 3X THE RENT, CREDIT SCORE 620+, NO CRIMINAL OR EVICTIONS--
CALL OR TEXT RUBEN201-357-7630
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Property Id 315830
(RLNE5915769)