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Waxhaw, NC
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3038 Oakmere Road
Last updated February 24 2020 at 1:09 AM

3038 Oakmere Road

3038 Oakmere Road · No Longer Available
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Location

3038 Oakmere Road, Waxhaw, NC 28173

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
parking
pool
garage
guest suite
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3038 Oakmere Road have any available units?
3038 Oakmere Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Waxhaw, NC.
What amenities does 3038 Oakmere Road have?
Some of 3038 Oakmere Road's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3038 Oakmere Road currently offering any rent specials?
3038 Oakmere Road is not currently offering any rent specials.
Is 3038 Oakmere Road pet-friendly?
Yes, 3038 Oakmere Road is pet friendly.
Does 3038 Oakmere Road offer parking?
Yes, 3038 Oakmere Road offers parking.
Does 3038 Oakmere Road have units with washers and dryers?
Yes, 3038 Oakmere Road offers units with in unit laundry.
Does 3038 Oakmere Road have a pool?
Yes, 3038 Oakmere Road has a pool.
Does 3038 Oakmere Road have accessible units?
No, 3038 Oakmere Road does not have accessible units.
Does 3038 Oakmere Road have units with dishwashers?
Yes, 3038 Oakmere Road has units with dishwashers.
Does 3038 Oakmere Road have units with air conditioning?
No, 3038 Oakmere Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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