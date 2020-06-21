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Hope Mills, NC
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3541 RITTENOUR Court
Last updated June 3 2020 at 6:23 PM

3541 RITTENOUR Court

3541 Rittenhour Drive · (910) 487-4433
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Location

3541 Rittenhour Drive, Hope Mills, NC 28348
South View

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,150

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

w/d hookup
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
extra storage
fireplace
garbage disposal
microwave
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
3541 RITTENOUR-CAMELOT-1500+SQFT-3 BEDROOMS, 2 BATHS, 2 CAR GARAGE, CRAWL SPACE, BRICK AND SIDING, MASONARY FIREPLACE, FENCHED YARD, REAR FENCING, OUTSIDE STORAGE, ADDITIONAL STORAGE, AIR CONDITIONED, CARPET, CEILING FANS, KITCHEN ISLAND, W/D CONNECTIONS INSIDE HOME, SMOKE ALARMS, WALK IN CLOSET, DISHWASHER, DISPOSAL, MICROWAVE, RANGE, FRIDGE, EAT IN KITCHEN, HEAT PUMP, PET OK WITH $250 DEPOSIT OF WHICH $125 IS NON REFUNDABLE. RENT $1150 SEC DEP $1150. AVAILABLE NOW. CALL CSS FOR SHOWING INSTRUCTIONS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3541 RITTENOUR Court have any available units?
3541 RITTENOUR Court has a unit available for $1,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3541 RITTENOUR Court have?
Some of 3541 RITTENOUR Court's amenities include w/d hookup, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3541 RITTENOUR Court currently offering any rent specials?
3541 RITTENOUR Court isn't currently offering any rent specials.
Is 3541 RITTENOUR Court pet-friendly?
Yes, 3541 RITTENOUR Court is pet friendly.
Does 3541 RITTENOUR Court offer parking?
Yes, 3541 RITTENOUR Court does offer parking.
Does 3541 RITTENOUR Court have units with washers and dryers?
No, 3541 RITTENOUR Court does not offer units with in unit laundry.
Does 3541 RITTENOUR Court have a pool?
No, 3541 RITTENOUR Court does not have a pool.
Does 3541 RITTENOUR Court have accessible units?
No, 3541 RITTENOUR Court does not have accessible units.
Does 3541 RITTENOUR Court have units with dishwashers?
Yes, 3541 RITTENOUR Court has units with dishwashers.
Does 3541 RITTENOUR Court have units with air conditioning?
Yes, 3541 RITTENOUR Court has units with air conditioning.
Have a question for 3541 RITTENOUR Court?
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