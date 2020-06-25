1225 S BELVEDERE AVE 1

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CHARMING DUPLEX ON TREE LINED BELVEDERE AVENUE - Property Id: 125217
REFURBISHED 2 BR DUPLEX ON BELVEDERE AVENUE. HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT AND TILED FLOOR BATHROOM. KITCHEN INCLUDES NEWLY TILED BACK-SPLASH, GRANITE COUNTER-TOPS, ALL NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, STOVE, REFRIGERATOR, MICROWAVE, DISHWASHER AND DUAL KITCHEN SINK. DINING ROOM NEW LIGHTING, LIVING ROOM WITH CEILING FAN, WIDE HALLWAY WITH TWO LARGE BEDROOMS ONE WITH HALF BATH. MULTIPLE LARGE CLOSETS WITH AMPLE STORAGE. BOTH BATHS HAVE NEW FIXTURES AND TILE FLOORS. HUGE EXTRA IS LARGE CARPETED BONUS ROOM UPSTAIRS. FRONT ENCLOSED PORCH WITH CEILING FAN. TWO CAR GARAGE. TENANT RESPONSIBLE FOR GARDEN AND YARD MAINTENANCE FOR THEIR HALF OF THE BUILDING. SMALL DOGS (25 LBS OR LESS) WITH BREED RESTRICTIONS. 100.00 NON-REFUNDABLE PET FEE AND 10.00 PER MONTH PER PET; MAXIMUM TWO. SECURITY DEPOSIT AND APPLICATION REQUIRED.
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Property Id 125217
(RLNE4920266)