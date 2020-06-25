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Gastonia, NC
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1225 S BELVEDERE AVE 1
Last updated June 4 2019 at 9:35 AM

1225 S BELVEDERE AVE 1

1225 South Belvedere Avenue · No Longer Available
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Location

1225 South Belvedere Avenue, Gastonia, NC 28054

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
CHARMING DUPLEX ON TREE LINED BELVEDERE AVENUE - Property Id: 125217

REFURBISHED 2 BR DUPLEX ON BELVEDERE AVENUE. HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT AND TILED FLOOR BATHROOM. KITCHEN INCLUDES NEWLY TILED BACK-SPLASH, GRANITE COUNTER-TOPS, ALL NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, STOVE, REFRIGERATOR, MICROWAVE, DISHWASHER AND DUAL KITCHEN SINK. DINING ROOM NEW LIGHTING, LIVING ROOM WITH CEILING FAN, WIDE HALLWAY WITH TWO LARGE BEDROOMS ONE WITH HALF BATH. MULTIPLE LARGE CLOSETS WITH AMPLE STORAGE. BOTH BATHS HAVE NEW FIXTURES AND TILE FLOORS. HUGE EXTRA IS LARGE CARPETED BONUS ROOM UPSTAIRS. FRONT ENCLOSED PORCH WITH CEILING FAN. TWO CAR GARAGE. TENANT RESPONSIBLE FOR GARDEN AND YARD MAINTENANCE FOR THEIR HALF OF THE BUILDING. SMALL DOGS (25 LBS OR LESS) WITH BREED RESTRICTIONS. 100.00 NON-REFUNDABLE PET FEE AND 10.00 PER MONTH PER PET; MAXIMUM TWO. SECURITY DEPOSIT AND APPLICATION REQUIRED.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/125217
Property Id 125217

(RLNE4920266)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1225 S BELVEDERE AVE 1 have any available units?
1225 S BELVEDERE AVE 1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gastonia, NC.
How much is rent in Gastonia, NC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gastonia Rent Report.
What amenities does 1225 S BELVEDERE AVE 1 have?
Some of 1225 S BELVEDERE AVE 1's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1225 S BELVEDERE AVE 1 currently offering any rent specials?
1225 S BELVEDERE AVE 1 is not currently offering any rent specials.
Is 1225 S BELVEDERE AVE 1 pet-friendly?
Yes, 1225 S BELVEDERE AVE 1 is pet friendly.
Does 1225 S BELVEDERE AVE 1 offer parking?
Yes, 1225 S BELVEDERE AVE 1 offers parking.
Does 1225 S BELVEDERE AVE 1 have units with washers and dryers?
Yes, 1225 S BELVEDERE AVE 1 offers units with in unit laundry.
Does 1225 S BELVEDERE AVE 1 have a pool?
No, 1225 S BELVEDERE AVE 1 does not have a pool.
Does 1225 S BELVEDERE AVE 1 have accessible units?
No, 1225 S BELVEDERE AVE 1 does not have accessible units.
Does 1225 S BELVEDERE AVE 1 have units with dishwashers?
Yes, 1225 S BELVEDERE AVE 1 has units with dishwashers.
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