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Kansas City, MO
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10722 Ewing Avenue
Last updated March 28 2020 at 8:42 PM

10722 Ewing Avenue

10722 Ewing Avenue · No Longer Available
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Location

10722 Ewing Avenue, Kansas City, MO 64134
Stratford Estates

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10722 Ewing Avenue have any available units?
10722 Ewing Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kansas City, MO.
How much is rent in Kansas City, MO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Kansas City Rent Report.
Is 10722 Ewing Avenue currently offering any rent specials?
10722 Ewing Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 10722 Ewing Avenue pet-friendly?
Yes, 10722 Ewing Avenue is pet friendly.
Does 10722 Ewing Avenue offer parking?
No, 10722 Ewing Avenue does not offer parking.
Does 10722 Ewing Avenue have units with washers and dryers?
No, 10722 Ewing Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 10722 Ewing Avenue have a pool?
No, 10722 Ewing Avenue does not have a pool.
Does 10722 Ewing Avenue have accessible units?
No, 10722 Ewing Avenue does not have accessible units.
Does 10722 Ewing Avenue have units with dishwashers?
No, 10722 Ewing Avenue does not have units with dishwashers.
Does 10722 Ewing Avenue have units with air conditioning?
No, 10722 Ewing Avenue does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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