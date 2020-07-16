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39854 ROCKCREST Circle
Last updated July 3 2020 at 3:09 AM

39854 ROCKCREST Circle

39854 Rockcrest Cir · (248) 921-8778
COVID-19 Update
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Location

39854 Rockcrest Cir, Wayne County, MI 48168

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,700

2 Bed · 3 Bath · 1324 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 39854 ROCKCREST Circle have any available units?
39854 ROCKCREST Circle has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 39854 ROCKCREST Circle have?
Some of 39854 ROCKCREST Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 39854 ROCKCREST Circle currently offering any rent specials?
39854 ROCKCREST Circle is not currently offering any rent specials.
Is 39854 ROCKCREST Circle pet-friendly?
No, 39854 ROCKCREST Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 39854 ROCKCREST Circle offer parking?
Yes, 39854 ROCKCREST Circle offers parking.
Does 39854 ROCKCREST Circle have units with washers and dryers?
Yes, 39854 ROCKCREST Circle offers units with in unit laundry.
Does 39854 ROCKCREST Circle have a pool?
No, 39854 ROCKCREST Circle does not have a pool.
Does 39854 ROCKCREST Circle have accessible units?
No, 39854 ROCKCREST Circle does not have accessible units.
Does 39854 ROCKCREST Circle have units with dishwashers?
Yes, 39854 ROCKCREST Circle has units with dishwashers.
Does 39854 ROCKCREST Circle have units with air conditioning?
No, 39854 ROCKCREST Circle does not have units with air conditioning.
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