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39658 ROCKCREST Lane
Last updated May 19 2020 at 5:33 PM

39658 ROCKCREST Lane

39658 Rockcrest Ln · (248) 767-1343
COVID-19 Update
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Location

39658 Rockcrest Ln, Wayne County, MI 48168

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,700

2 Bed · 3 Bath · 1608 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 39658 ROCKCREST Lane have any available units?
39658 ROCKCREST Lane has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 39658 ROCKCREST Lane have?
Some of 39658 ROCKCREST Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 39658 ROCKCREST Lane currently offering any rent specials?
39658 ROCKCREST Lane is not currently offering any rent specials.
Is 39658 ROCKCREST Lane pet-friendly?
No, 39658 ROCKCREST Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 39658 ROCKCREST Lane offer parking?
Yes, 39658 ROCKCREST Lane offers parking.
Does 39658 ROCKCREST Lane have units with washers and dryers?
Yes, 39658 ROCKCREST Lane offers units with in unit laundry.
Does 39658 ROCKCREST Lane have a pool?
No, 39658 ROCKCREST Lane does not have a pool.
Does 39658 ROCKCREST Lane have accessible units?
No, 39658 ROCKCREST Lane does not have accessible units.
Does 39658 ROCKCREST Lane have units with dishwashers?
Yes, 39658 ROCKCREST Lane has units with dishwashers.
Does 39658 ROCKCREST Lane have units with air conditioning?
No, 39658 ROCKCREST Lane does not have units with air conditioning.
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