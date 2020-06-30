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1534 BROOKLINE Street
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1534 BROOKLINE Street

1534 Brookline Street · (734) 459-9898
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Location

1534 Brookline Street, Wayne County, MI 48187

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,650

3 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
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granite counters
in unit laundry
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patio / balcony
range
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recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1534 BROOKLINE Street have any available units?
1534 BROOKLINE Street has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1534 BROOKLINE Street have?
Some of 1534 BROOKLINE Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1534 BROOKLINE Street currently offering any rent specials?
1534 BROOKLINE Street is not currently offering any rent specials.
Is 1534 BROOKLINE Street pet-friendly?
No, 1534 BROOKLINE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 1534 BROOKLINE Street offer parking?
Yes, 1534 BROOKLINE Street offers parking.
Does 1534 BROOKLINE Street have units with washers and dryers?
Yes, 1534 BROOKLINE Street offers units with in unit laundry.
Does 1534 BROOKLINE Street have a pool?
No, 1534 BROOKLINE Street does not have a pool.
Does 1534 BROOKLINE Street have accessible units?
No, 1534 BROOKLINE Street does not have accessible units.
Does 1534 BROOKLINE Street have units with dishwashers?
Yes, 1534 BROOKLINE Street has units with dishwashers.
Does 1534 BROOKLINE Street have units with air conditioning?
Yes, 1534 BROOKLINE Street has units with air conditioning.
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