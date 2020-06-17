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5032 PRENTIS Drive
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

5032 PRENTIS Drive

5032 Prentis Drive · (248) 459-4287
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Location

5032 Prentis Drive, Troy, MI 48085

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,495

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4 Bed · 3 Bath · 2300 sqft

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Amenities

in unit laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5032 PRENTIS Drive have any available units?
5032 PRENTIS Drive has a unit available for $2,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5032 PRENTIS Drive have?
Some of 5032 PRENTIS Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5032 PRENTIS Drive currently offering any rent specials?
5032 PRENTIS Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 5032 PRENTIS Drive pet-friendly?
No, 5032 PRENTIS Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Troy.
Does 5032 PRENTIS Drive offer parking?
Yes, 5032 PRENTIS Drive does offer parking.
Does 5032 PRENTIS Drive have units with washers and dryers?
Yes, 5032 PRENTIS Drive offers units with in unit laundry.
Does 5032 PRENTIS Drive have a pool?
No, 5032 PRENTIS Drive does not have a pool.
Does 5032 PRENTIS Drive have accessible units?
No, 5032 PRENTIS Drive does not have accessible units.
Does 5032 PRENTIS Drive have units with dishwashers?
Yes, 5032 PRENTIS Drive has units with dishwashers.
Does 5032 PRENTIS Drive have units with air conditioning?
No, 5032 PRENTIS Drive does not have units with air conditioning.
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