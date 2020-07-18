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Troy, MI
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1144 Faulkner Unit 7
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

1144 Faulkner Unit 7

1144 Faulkner · (248) 284-6990
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Location

1144 Faulkner, Troy, MI 48083
The Smart Zone

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 1144 Faulkner Unit 7 · Avail. Sep 30

$1,800

3 Bed · 2.5 Bath · 1444 sqft

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Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
1144 Faulkner Unit 7 Available 09/30/20 COMING SOON: BEAUTIFUL CONDO IN TROY! - NEWER-BUILD 3-STORY TOWNHOME IN ROCHESTER COMMONS OF TROY! THIS GREAT UNIT FOR LEASE FEATURES A KITCHEN W/OAK CABINETS, WHITE APPLIANCES, SPACIOUS COUNTER TOPS & OPEN BREAKFAST WINDOW. LARGE GREAT ROOM IS COMPLETE W/HIGH VAULTED CEILINGS, SKYLIGHTS & ATTACHED DINING AREA. ADDITIONAL FEATURES/UPDATES INCLUDE, RECESSED LIGHTING, ENTRY LEVEL LAUNDRY AREA, UPPER LEVEL LOFT MASTER BEDROOM AREA W/CLOSET, FRESH COAT OF PAINT THROUGHOUT, GROUND MAINTENANCE, PRIVATE ENTRY & SPRINKLER SYSTEM. MINIMUM 1 YEAR LEASE, PETS ALLOWED UNDER 50LBS!

(RLNE5895539)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1144 Faulkner Unit 7 have any available units?
1144 Faulkner Unit 7 has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 1144 Faulkner Unit 7 currently offering any rent specials?
1144 Faulkner Unit 7 is not currently offering any rent specials.
Is 1144 Faulkner Unit 7 pet-friendly?
Yes, 1144 Faulkner Unit 7 is pet friendly.
Does 1144 Faulkner Unit 7 offer parking?
No, 1144 Faulkner Unit 7 does not offer parking.
Does 1144 Faulkner Unit 7 have units with washers and dryers?
No, 1144 Faulkner Unit 7 does not offer units with in unit laundry.
Does 1144 Faulkner Unit 7 have a pool?
No, 1144 Faulkner Unit 7 does not have a pool.
Does 1144 Faulkner Unit 7 have accessible units?
No, 1144 Faulkner Unit 7 does not have accessible units.
Does 1144 Faulkner Unit 7 have units with dishwashers?
No, 1144 Faulkner Unit 7 does not have units with dishwashers.
Does 1144 Faulkner Unit 7 have units with air conditioning?
No, 1144 Faulkner Unit 7 does not have units with air conditioning.
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