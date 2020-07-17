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1533 CHESAPEAKE
Last updated July 7 2020 at 10:08 PM

1533 CHESAPEAKE

1533 Chesapeake Road · (248) 928-4224
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Location

1533 Chesapeake Road, Royal Oak, MI 48067
Royal Oak

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,850

2 Bed · 2 Bath · 1180 sqft

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Amenities

in unit laundry
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1533 CHESAPEAKE have any available units?
1533 CHESAPEAKE has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Royal Oak, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Royal Oak Rent Report.
What amenities does 1533 CHESAPEAKE have?
Some of 1533 CHESAPEAKE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1533 CHESAPEAKE currently offering any rent specials?
1533 CHESAPEAKE is not currently offering any rent specials.
Is 1533 CHESAPEAKE pet-friendly?
No, 1533 CHESAPEAKE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Royal Oak.
Does 1533 CHESAPEAKE offer parking?
Yes, 1533 CHESAPEAKE offers parking.
Does 1533 CHESAPEAKE have units with washers and dryers?
Yes, 1533 CHESAPEAKE offers units with in unit laundry.
Does 1533 CHESAPEAKE have a pool?
Yes, 1533 CHESAPEAKE has a pool.
Does 1533 CHESAPEAKE have accessible units?
No, 1533 CHESAPEAKE does not have accessible units.
Does 1533 CHESAPEAKE have units with dishwashers?
Yes, 1533 CHESAPEAKE has units with dishwashers.
Interested in 1533 CHESAPEAKE?
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