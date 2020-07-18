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28523 Carlton Way Drive
Last updated July 2 2020 at 11:04 PM

28523 Carlton Way Drive

28523 Carlton Way Drive · (616) 226-9157
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Location

28523 Carlton Way Drive, Novi, MI 48377

Price and availability

INFO PROVIDED BY Tenant Turner

2 Bedrooms

Unit Bldg 12 Unit 83 · Avail. now

$1,800

2 Bed · 2 Bath · 1579 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garage
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28523 Carlton Way Drive have any available units?
28523 Carlton Way Drive has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 28523 Carlton Way Drive have?
Some of 28523 Carlton Way Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28523 Carlton Way Drive currently offering any rent specials?
28523 Carlton Way Drive is not currently offering any rent specials.
Is 28523 Carlton Way Drive pet-friendly?
No, 28523 Carlton Way Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Novi.
Does 28523 Carlton Way Drive offer parking?
Yes, 28523 Carlton Way Drive offers parking.
Does 28523 Carlton Way Drive have units with washers and dryers?
Yes, 28523 Carlton Way Drive offers units with in unit laundry.
Does 28523 Carlton Way Drive have a pool?
No, 28523 Carlton Way Drive does not have a pool.
Does 28523 Carlton Way Drive have accessible units?
No, 28523 Carlton Way Drive does not have accessible units.
Does 28523 Carlton Way Drive have units with dishwashers?
No, 28523 Carlton Way Drive does not have units with dishwashers.
Does 28523 Carlton Way Drive have units with air conditioning?
No, 28523 Carlton Way Drive does not have units with air conditioning.
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