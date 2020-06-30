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45517 Revere
Last updated June 19 2020 at 7:05 AM

45517 Revere

45517 Revere Drive · (586) 200-1972
COVID-19 Update
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Location

45517 Revere Drive, Macomb County, MI 48315

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,200

2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
oven
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 45517 Revere have any available units?
45517 Revere has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 45517 Revere have?
Some of 45517 Revere's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 45517 Revere currently offering any rent specials?
45517 Revere is not currently offering any rent specials.
Is 45517 Revere pet-friendly?
Yes, 45517 Revere is pet friendly.
Does 45517 Revere offer parking?
Yes, 45517 Revere offers parking.
Does 45517 Revere have units with washers and dryers?
Yes, 45517 Revere offers units with in unit laundry.
Does 45517 Revere have a pool?
No, 45517 Revere does not have a pool.
Does 45517 Revere have accessible units?
No, 45517 Revere does not have accessible units.
Does 45517 Revere have units with dishwashers?
Yes, 45517 Revere has units with dishwashers.
Does 45517 Revere have units with air conditioning?
No, 45517 Revere does not have units with air conditioning.
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