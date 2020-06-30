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45305 MARKET STREET
Last updated April 3 2020 at 2:25 PM

45305 MARKET STREET

45305 Market Street · (586) 200-1972
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

45305 Market Street, Macomb County, MI 48315

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$2,500

Studio · 1 Bath · 2019 sqft

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Amenities

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elevator
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Unit Amenities
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 45305 MARKET STREET have any available units?
45305 MARKET STREET has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 45305 MARKET STREET currently offering any rent specials?
45305 MARKET STREET is not currently offering any rent specials.
Is 45305 MARKET STREET pet-friendly?
No, 45305 MARKET STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Macomb County.
Does 45305 MARKET STREET offer parking?
Yes, 45305 MARKET STREET offers parking.
Does 45305 MARKET STREET have units with washers and dryers?
No, 45305 MARKET STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 45305 MARKET STREET have a pool?
No, 45305 MARKET STREET does not have a pool.
Does 45305 MARKET STREET have accessible units?
No, 45305 MARKET STREET does not have accessible units.
Does 45305 MARKET STREET have units with dishwashers?
No, 45305 MARKET STREET does not have units with dishwashers.
Does 45305 MARKET STREET have units with air conditioning?
No, 45305 MARKET STREET does not have units with air conditioning.
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