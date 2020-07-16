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14156 Lakeside
Last updated June 11 2020 at 1:43 AM

14156 Lakeside

14156 Lakeside Boulevard North · (586) 200-1972
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

14156 Lakeside Boulevard North, Macomb County, MI 48315

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$750

Studio · 1 Bath · 532 sqft

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14156 Lakeside have any available units?
14156 Lakeside has a unit available for $750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 14156 Lakeside currently offering any rent specials?
14156 Lakeside is not currently offering any rent specials.
Is 14156 Lakeside pet-friendly?
No, 14156 Lakeside is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Macomb County.
Does 14156 Lakeside offer parking?
No, 14156 Lakeside does not offer parking.
Does 14156 Lakeside have units with washers and dryers?
No, 14156 Lakeside does not offer units with in unit laundry.
Does 14156 Lakeside have a pool?
No, 14156 Lakeside does not have a pool.
Does 14156 Lakeside have accessible units?
No, 14156 Lakeside does not have accessible units.
Does 14156 Lakeside have units with dishwashers?
No, 14156 Lakeside does not have units with dishwashers.
Does 14156 Lakeside have units with air conditioning?
No, 14156 Lakeside does not have units with air conditioning.
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