416 Bernhard Ave

Amenities
MOVE RIGHT IN TO THIS BEAUTIFULLY MAINTAINED 3 BEDROOM 1 BATH RANCH STYLE HOME IN HAZEL PARK. NEW PAINT THROUGHOUT. LARGE LOT W/2 CAR GARAGE AND BUILT IN SEATING. UPDATED BATH AND KITCHEN W/BREAKFAST NOOK AND ADJACENT LAUNDRY ROOM MAKE THIS HOME TOTALLY READY FOR YOUR FAMILY! HAZEL PARK SCHOOLS W/YOU PROMISE PROGRAM. CLOSE TO PARKS, ENDLESS FINE DINING AND SHOPPING OPTIONS, EASY ACCESS TO I-75 AND 696. YOU'RE NOT GOING TO WANT TO MISS OUT ON THIS ONE... SCHEDULE YOUR PRIVATE SHOWING TODAY!
Amenities: Air Cleaner, Cable Available, High Spd Internet Avail, Security Alarm (owned