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Hazel Park, MI
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416 Bernhard Ave
Last updated July 8 2020 at 11:38 PM

416 Bernhard Ave

416 East Bernhard Avenue · (616) 226-9157
COVID-19 Update
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Location

416 East Bernhard Avenue, Hazel Park, MI 48030
Hazel Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY Tenant Turner

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. Oct 5

$1,275

3 Bed · 1 Bath · 936 sqft

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Amenities

on-site laundry
pet friendly
garage
recently renovated
internet access
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
internet access
MOVE RIGHT IN TO THIS BEAUTIFULLY MAINTAINED 3 BEDROOM 1 BATH RANCH STYLE HOME IN HAZEL PARK. NEW PAINT THROUGHOUT. LARGE LOT W/2 CAR GARAGE AND BUILT IN SEATING. UPDATED BATH AND KITCHEN W/BREAKFAST NOOK AND ADJACENT LAUNDRY ROOM MAKE THIS HOME TOTALLY READY FOR YOUR FAMILY! HAZEL PARK SCHOOLS W/YOU PROMISE PROGRAM. CLOSE TO PARKS, ENDLESS FINE DINING AND SHOPPING OPTIONS, EASY ACCESS TO I-75 AND 696. YOU'RE NOT GOING TO WANT TO MISS OUT ON THIS ONE... SCHEDULE YOUR PRIVATE SHOWING TODAY!

Amenities: Air Cleaner, Cable Available, High Spd Internet Avail, Security Alarm (owned

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 416 Bernhard Ave have any available units?
416 Bernhard Ave has a unit available for $1,275 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 416 Bernhard Ave have?
Some of 416 Bernhard Ave's amenities include on-site laundry, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 416 Bernhard Ave currently offering any rent specials?
416 Bernhard Ave is not currently offering any rent specials.
Is 416 Bernhard Ave pet-friendly?
Yes, 416 Bernhard Ave is pet friendly.
Does 416 Bernhard Ave offer parking?
Yes, 416 Bernhard Ave offers parking.
Does 416 Bernhard Ave have units with washers and dryers?
No, 416 Bernhard Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 416 Bernhard Ave have a pool?
No, 416 Bernhard Ave does not have a pool.
Does 416 Bernhard Ave have accessible units?
No, 416 Bernhard Ave does not have accessible units.
Does 416 Bernhard Ave have units with dishwashers?
No, 416 Bernhard Ave does not have units with dishwashers.
Does 416 Bernhard Ave have units with air conditioning?
No, 416 Bernhard Ave does not have units with air conditioning.
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