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1300 E Lafayette Street
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1300 E Lafayette Street

1300 East Lafayette Street · (313) 506-6538
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Location

1300 East Lafayette Street, Detroit, MI 48207
Downtown Detroit

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 107 · Avail. now

$1,600

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3 Bed · 2 Bath · 1664 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions

Does 1300 E Lafayette Street have any available units?
1300 E Lafayette Street has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Detroit, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Detroit Rent Report.
What amenities does 1300 E Lafayette Street have?
Some of 1300 E Lafayette Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1300 E Lafayette Street currently offering any rent specials?
1300 E Lafayette Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1300 E Lafayette Street pet-friendly?
No, 1300 E Lafayette Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Detroit.
Does 1300 E Lafayette Street offer parking?
Yes, 1300 E Lafayette Street does offer parking.
Does 1300 E Lafayette Street have units with washers and dryers?
Yes, 1300 E Lafayette Street offers units with in unit laundry.
Does 1300 E Lafayette Street have a pool?
Yes, 1300 E Lafayette Street has a pool.
Does 1300 E Lafayette Street have accessible units?
No, 1300 E Lafayette Street does not have accessible units.
Does 1300 E Lafayette Street have units with dishwashers?
Yes, 1300 E Lafayette Street has units with dishwashers.

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