5808 WAINWRIGHT AVE

Amenities
COMMUTERS DREAM ~ .6 MILE TO TWINBROOK METRO, ROCKVILLE SHOPPING. ENCHANTING CAPE COD ~ SPACIOUS LR W/BRICK WALL DIVIDER/MANTELED WOOD BURNING FP, COMFORTABLE KITCHEN/DINING AREA, UNIQUE HALLWAY WITH BUILTIN BOOKSHELVES WITH 2 BEDROOMS & BAH ON MAIN MAIL, ANOTHER BEDROOM & DEN WITH BRICK ACCENT WALL ON UPPER LEVEL. NEW HWH, HVAC, DBL PANE WINDOWS, ROOF,NICE LEVELED FENCED YARD/STORAGE SHED/PATIO. ONLINE APPLICATION @ Long and Foster - NEED TO UPLOAD TWO CONSECUTIVE PAY STUBS AND COPY OF DRIVERS LICENSE