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9520 BELAIR ROAD
Last updated April 11 2020 at 11:17 PM

9520 BELAIR ROAD

9520 Belair Road · (410) 931-9000
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Location

9520 Belair Road, Perry Hall, MD 21236

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,595

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2 Bed · 1 Bath · 1438 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
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recently renovated
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9520 BELAIR ROAD have any available units?
9520 BELAIR ROAD has a unit available for $1,595 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Perry Hall, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Perry Hall Rent Report.
What amenities does 9520 BELAIR ROAD have?
Some of 9520 BELAIR ROAD's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9520 BELAIR ROAD currently offering any rent specials?
9520 BELAIR ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 9520 BELAIR ROAD pet-friendly?
No, 9520 BELAIR ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Perry Hall.
Does 9520 BELAIR ROAD offer parking?
Yes, 9520 BELAIR ROAD does offer parking.
Does 9520 BELAIR ROAD have units with washers and dryers?
No, 9520 BELAIR ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 9520 BELAIR ROAD have a pool?
No, 9520 BELAIR ROAD does not have a pool.
Does 9520 BELAIR ROAD have accessible units?
No, 9520 BELAIR ROAD does not have accessible units.
Does 9520 BELAIR ROAD have units with dishwashers?
No, 9520 BELAIR ROAD does not have units with dishwashers.
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