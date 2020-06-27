All apartments in Odenton
Find more places like 518 WILLIAMSBURG LANE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Odenton, MD
/
518 WILLIAMSBURG LANE
Last updated August 17 2019 at 3:29 AM

518 WILLIAMSBURG LANE

518 Williamsburg Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Odenton
See all
Apartments under $1,800
See all
Apartments with Balcony
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

518 Williamsburg Lane, Odenton, MD 21113
Odenton

Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
air conditioning
fireplace
ice maker
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
RENOVATED AND UPDATED SF W/BEAUTIFUL SUNROOM ADDITION! OVER 2100 FINISHED SQ FEET! UPDATED HVAC! NEW HWH! NEWER ROOF! UPDATED PLUMBING! NEW ELECTRICAL PANEL! UPDATED WINDOWS! NEWER APPLS W/XTRA BSMT REFRIG! NEW GAR DISP! LG LR & EAT-IN KT! SEP DR! REC RM W/WOOD BURNING F/P! HUGE STORAGE/LAUNDRY AREA! HDWD FLRS! CARPET WILL BE CLEANED, SLIDING GLASS DOOR IN REC ROOM & SIDE DOOR TO LAUNDRY ROOM ARE BEING REPLACED, NEW SLIDERS! IMMACULATE THROUGHOUT! CLOSE TO FT MEADE/NSA! Owner prefers credit scores over 700! A 10 ++++++

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 518 WILLIAMSBURG LANE have any available units?
518 WILLIAMSBURG LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Odenton, MD.
What amenities does 518 WILLIAMSBURG LANE have?
Some of 518 WILLIAMSBURG LANE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 518 WILLIAMSBURG LANE currently offering any rent specials?
518 WILLIAMSBURG LANE is not currently offering any rent specials.
Is 518 WILLIAMSBURG LANE pet-friendly?
No, 518 WILLIAMSBURG LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Odenton.
Does 518 WILLIAMSBURG LANE offer parking?
No, 518 WILLIAMSBURG LANE does not offer parking.
Does 518 WILLIAMSBURG LANE have units with washers and dryers?
Yes, 518 WILLIAMSBURG LANE offers units with in unit laundry.
Does 518 WILLIAMSBURG LANE have a pool?
No, 518 WILLIAMSBURG LANE does not have a pool.
Does 518 WILLIAMSBURG LANE have accessible units?
No, 518 WILLIAMSBURG LANE does not have accessible units.
Does 518 WILLIAMSBURG LANE have units with dishwashers?
Yes, 518 WILLIAMSBURG LANE has units with dishwashers.
Does 518 WILLIAMSBURG LANE have units with air conditioning?
Yes, 518 WILLIAMSBURG LANE has units with air conditioning.
Helpful Articles
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
How Do I Find an Apartment Fast?
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Seven Oaks
2100 Sentry Ct
Odenton, MD 21113
Shelter Cove
537 Tranquil Ct
Odenton, MD 21113
Echelon at Odenton
315 Nevada Ave
Odenton, MD 21113
The Point at Seven Oaks
300 Gatehouse Ln
Odenton, MD 21113
322 Baldwin
322 Baldwin Rd
Odenton, MD 21113
Monarch
2614 Smooth Alder St
Odenton, MD 21054
The Elms at Odenton
615 Carlton Otto Ln
Odenton, MD 21113
Flats 170 at Academy Yard
8313 Telegraph Rd
Odenton, MD 21113

Similar Pages

Odenton 1 BedroomsOdenton 2 Bedrooms
Odenton Apartments under $1,800Odenton Apartments with Balcony
Odenton Apartments with Parking

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDArlington, VAColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDTowson, MDEllicott City, MD
Owings Mills, MDEssex, MDAnnapolis, MDLaurel, MDDundalk, MDHyattsville, MDCatonsville, MDPikesville, MD
Severn, MDBowie, MDCollege Park, MDPerry Hall, MDSuitland, MDMilford Mill, MDParkville, MDMiddle River, MD

Apartments Near Colleges

Towson UniversityBaltimore City Community College
University of BaltimoreCoppin State University
Goucher College