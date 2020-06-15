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Hyattsville, MD
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6204 MONITOR STREET
Last updated January 4 2020 at 2:59 PM

6204 MONITOR STREET

6204 Monitor St · No Longer Available
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Location

6204 Monitor St, Hyattsville, MD 20782
Chillum

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6204 MONITOR STREET have any available units?
6204 MONITOR STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hyattsville, MD.
How much is rent in Hyattsville, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hyattsville Rent Report.
What amenities does 6204 MONITOR STREET have?
Some of 6204 MONITOR STREET's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6204 MONITOR STREET currently offering any rent specials?
6204 MONITOR STREET is not currently offering any rent specials.
Is 6204 MONITOR STREET pet-friendly?
No, 6204 MONITOR STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hyattsville.
Does 6204 MONITOR STREET offer parking?
Yes, 6204 MONITOR STREET offers parking.
Does 6204 MONITOR STREET have units with washers and dryers?
No, 6204 MONITOR STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 6204 MONITOR STREET have a pool?
No, 6204 MONITOR STREET does not have a pool.
Does 6204 MONITOR STREET have accessible units?
No, 6204 MONITOR STREET does not have accessible units.
Does 6204 MONITOR STREET have units with dishwashers?
No, 6204 MONITOR STREET does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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