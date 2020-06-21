7714 HANOVER PARKWAY

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THREE BEDROOM, TWO BATH CONDO ON THIRD FLOOR IN GREENBRAIR COMMUNITY. ENTIRE CONDO HAS GLEAMING H/W FLOORS. RENOVATED KITCHEN w/WHITE CABINETS, GRANITE COUNTER, STAINLESS STEEL APPLIANCES. & SEP. DINING AREA. SPACIOUS LIVING ROOM w/MOLDINGS, RECESS LIGHTS & PATIO AREA w/PRIVACY. MBR w/FULL BATH, WALK-IN-CLOSET & TWO MORE BEDROOMS w/HALLWAY FULL BATH. SHOWS WELL. NO PETS, SMOKING. GOOD RENTAL HISTORY MUST. CLOSE TO METRO, UMD, NASA, PUBLIC TRANSPORTATION, DC, SEVERAL MAJOR ROUTES, SHOPPING & AMENITIES. RENT INCLUDES ALL UTILITIES. AGENT IS THE OWNER.