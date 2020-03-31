1036 DUMBARTON ROAD

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AVAILABLE 2/1/2020. COMPLETELY RENOVATED! NEW KITCHEN W/ NEW SS APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, RECESSED LIGHTING, & BREAKFAST BAR! 3 ROOMY ENTRY LEVEL BEDROOMS W/ REFINISHED HARDWOOD FLOORS & NEW ENTRY LEVEL FULL BATH. FULLY FINISHED LOWER LEVEL W/ MASSIVE REC ROOM & BONUS ROOM. FULLY FENCED REAR YARD W/ 2 GATES & DRIVE THRU GARAGE W/ AUTOMATIC DOOR OPENER! YOU CAN PULL YOUR VEHICLE STRAIGHT THROUGH TO THE BACK YARD! WASHER & DRYER INCLUDED. PETS CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS WITH NON-REFUNDABLE $400 PET DEPOSIT.