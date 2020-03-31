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Glen Burnie, MD
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1036 DUMBARTON ROAD
Last updated February 29 2020 at 3:22 AM

1036 DUMBARTON ROAD

1036 Dumbarton Road · No Longer Available
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Location

1036 Dumbarton Road, Glen Burnie, MD 21060
Glen Burnie

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
AVAILABLE 2/1/2020. COMPLETELY RENOVATED! NEW KITCHEN W/ NEW SS APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, RECESSED LIGHTING, & BREAKFAST BAR! 3 ROOMY ENTRY LEVEL BEDROOMS W/ REFINISHED HARDWOOD FLOORS & NEW ENTRY LEVEL FULL BATH. FULLY FINISHED LOWER LEVEL W/ MASSIVE REC ROOM & BONUS ROOM. FULLY FENCED REAR YARD W/ 2 GATES & DRIVE THRU GARAGE W/ AUTOMATIC DOOR OPENER! YOU CAN PULL YOUR VEHICLE STRAIGHT THROUGH TO THE BACK YARD! WASHER & DRYER INCLUDED. PETS CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS WITH NON-REFUNDABLE $400 PET DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1036 DUMBARTON ROAD have any available units?
1036 DUMBARTON ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glen Burnie, MD.
How much is rent in Glen Burnie, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glen Burnie Rent Report.
What amenities does 1036 DUMBARTON ROAD have?
Some of 1036 DUMBARTON ROAD's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1036 DUMBARTON ROAD currently offering any rent specials?
1036 DUMBARTON ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 1036 DUMBARTON ROAD pet-friendly?
Yes, 1036 DUMBARTON ROAD is pet friendly.
Does 1036 DUMBARTON ROAD offer parking?
Yes, 1036 DUMBARTON ROAD offers parking.
Does 1036 DUMBARTON ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 1036 DUMBARTON ROAD offers units with in unit laundry.
Does 1036 DUMBARTON ROAD have a pool?
No, 1036 DUMBARTON ROAD does not have a pool.
Does 1036 DUMBARTON ROAD have accessible units?
No, 1036 DUMBARTON ROAD does not have accessible units.
Does 1036 DUMBARTON ROAD have units with dishwashers?
No, 1036 DUMBARTON ROAD does not have units with dishwashers.
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