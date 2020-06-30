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Germantown, MD
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20301 BEEHIVE LANE
Last updated April 2 2020 at 11:37 PM

20301 BEEHIVE LANE

20301 Beehive Lane · No Longer Available
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Location

20301 Beehive Lane, Germantown, MD 20876

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
air conditioning
tennis court
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
tennis court
SPACIOUS SINGLE FAMILY COLONIAL WITH 5 BEDROOMS 3.5 BATHS, BEAUTIFUL NEW LAMINATE FLOORS UPPER TWO FLOORS, FRESH PAINT, FORMAL LIVING, DINNING, FAMILY ROOM, CROWN MOLDING AND CHAIR MOLDING, BAY WINDOW, BIG SIZE BEDROOMS, BASEMENT FULL BATH WITH 2 ROOMS, , KITCHEN WITH BREAKFAST TABLESPACE, BIG DECK, CUL-DE-SAC LOCATION. COMMUNITY POOL AND TENNIS COURT. CLOSE TO HIGHWAYS, SCHOOLS , SPORTING & SHOPPING CENTERS. HVAC 1 YEAR, HOT WATER HEATER 5 YEARS, NEW ROOF COMING. AVAILABLE NOW. NO PETS NO SMOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20301 BEEHIVE LANE have any available units?
20301 BEEHIVE LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Germantown, MD.
How much is rent in Germantown, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Germantown Rent Report.
What amenities does 20301 BEEHIVE LANE have?
Some of 20301 BEEHIVE LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20301 BEEHIVE LANE currently offering any rent specials?
20301 BEEHIVE LANE is not currently offering any rent specials.
Is 20301 BEEHIVE LANE pet-friendly?
No, 20301 BEEHIVE LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Germantown.
Does 20301 BEEHIVE LANE offer parking?
No, 20301 BEEHIVE LANE does not offer parking.
Does 20301 BEEHIVE LANE have units with washers and dryers?
Yes, 20301 BEEHIVE LANE offers units with in unit laundry.
Does 20301 BEEHIVE LANE have a pool?
Yes, 20301 BEEHIVE LANE has a pool.
Does 20301 BEEHIVE LANE have accessible units?
No, 20301 BEEHIVE LANE does not have accessible units.
Does 20301 BEEHIVE LANE have units with dishwashers?
Yes, 20301 BEEHIVE LANE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
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