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Germantown, MD
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13401 ANSEL TER #5-A
Last updated December 27 2019 at 1:21 PM

13401 ANSEL TER #5-A

13401 Ansel Ter · No Longer Available
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Location

13401 Ansel Ter, Germantown, MD 20874

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13401 ANSEL TER #5-A have any available units?
13401 ANSEL TER #5-A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Germantown, MD.
How much is rent in Germantown, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Germantown Rent Report.
What amenities does 13401 ANSEL TER #5-A have?
Some of 13401 ANSEL TER #5-A's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13401 ANSEL TER #5-A currently offering any rent specials?
13401 ANSEL TER #5-A is not currently offering any rent specials.
Is 13401 ANSEL TER #5-A pet-friendly?
No, 13401 ANSEL TER #5-A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Germantown.
Does 13401 ANSEL TER #5-A offer parking?
Yes, 13401 ANSEL TER #5-A offers parking.
Does 13401 ANSEL TER #5-A have units with washers and dryers?
Yes, 13401 ANSEL TER #5-A offers units with in unit laundry.
Does 13401 ANSEL TER #5-A have a pool?
No, 13401 ANSEL TER #5-A does not have a pool.
Does 13401 ANSEL TER #5-A have accessible units?
No, 13401 ANSEL TER #5-A does not have accessible units.
Does 13401 ANSEL TER #5-A have units with dishwashers?
Yes, 13401 ANSEL TER #5-A has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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